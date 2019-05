ctv-7qj-testigos-fe-30-05-paqui-pallares

Tiempo de lectura: 1



Paqui Pallarés:

Después nuestro arzobispo me entrevistó y me dijo que, desde el principio, me dijo que estaba seleccionada. Que me tomase el tiempo que necesitase para incorporarme con lo que yo también lo viví con gran agradecimiento y como un gran regalo. Un agradecimiento a Don Javier y, por supuesto, al Señor de todo corazón porque me dedico a esta profesión al servicio de la Iglesia y del Evangelio. Y en conclusión que no fue una idea preconcebida la que tenía de entrar en la Delegación y, sencillamente, sucedió.