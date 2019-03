Tiempo de lectura: 1



Rafael Macías:

Esto lo he ido descubriendo también poco a poco ¿no? Cómo Él está ahí en medio de nosotros sin ánimo de hacer un discurso religioso dogmático, pero sí es cierto que a través de las personas con las que convivo pues sí que lo voy viendo y son personas que como Jesucristo que decimos pues me acompañan y me ayudan a llevar una vida más concreta ¿no? Más honesta.