Cristo es el impulso para acercarte a la gente

María Jesús Pérez:

Jesucristo es la Razón de mi vida. Aquel que me da esa fuerza y esa sensibilidad y ese corazón para estar con la gente. O sea para mí leyendo el Evangelio Jesús siempre tuvo compasión. Entonces para mí el caminar con la gente, estar en el campo, ver su sufrimiento, ver su esclavitud, ver su empobrecimiento, por causa de la injusticia es lo que me mueve. Y Jesús dice: "Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia".