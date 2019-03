El creyente conduce tranquilo por las carreteras de la vida

Tiempo de lectura: 1



Rafael Macías:

Cuando una persona no tiene en cuenta a Diso en su vida es como el que va conduciendo por una carretera. La carretera es la misma para el creyente que para el no creyente. El que conduce por una carretera sin señales es la persona que, aunque tenga Fe, no es congruente y va sin señales. Y el creyente, pues, es la persona que con una serie de normas que puede cumplir o no, pues va conduciendo por esa carretera. De alguna manera lo va haciendo mucho más tranquilo, más feliz y más respetuoso con los demás.