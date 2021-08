El significado del 15 de agosto para la Iglesia: "Recordamos que María no tuvo pecado y ascendió a los Cielos"

La Iglesia celebra este domingo, 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Una fiesta grande en la vida de la Iglesia, en la que recordamos que María no tuvo ningún pecado, por tanto no atravesó las consecuencias del pecado, que es la muerte. Al no tener pecado no murió, por lo que al final de su vida, la Iglesia nos enseña que fue elevada a los Cielos, sin pasar por la corrupción de la muerte.

El sacerdote y periodista Josetxo Vera, en 'Chateando con Dios' nos explica de esta jornada que celebra la Iglesia con especial intensidad en muchos lugares con procesiones e imágenes de la Virgen. En la Primera Lectura de este domingo, aparece reflejada una imagen potente y gráfica, ya que narra cómo hay una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, con doce estrellas en la corona. Una mujer que está a punto de dar a luz.