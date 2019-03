El yoga está de moda

Imaginemos que alguien te para por la calle y te pregunta: ¿desarrollas tu vida siguiendo alguna fe o alguna creencia? ¿qué contestarías? ¿intuyes lo que contestarían los 47 millones de españoles?

Según el último barómetro del CIS sobre religiosidad, el 70% de los españoles continúan declarándose católicos. Sin embargo, año tras año la tendencia a la baja de los que se consideran practicantes no es proporcional al dato de los que se siguen considerando así mismos católicos (unos 30 millones de ciudadanos). El 60% asegura que no va a la iglesia más allá de las bodas, bautizos y comuniones. A simple vista, los datos pueden resultar contradictorios. Pero no lo son. Se puede concluir que, aunque cada día los españoles van menos a misa, la creencia religiosa se mantiene intacta.

El barómetro también refleja otro dato interesante. El 62,5% de los españoles cree en la existencia de un poder superior. En la última década, se ha incrementado la práctica de otras creencias espirituales. Hemos visto como abundan en nuestras calles centros de yoga y meditación como ocurrió con las “tiendas de chinos” años antes.

Echando un vistazo a estos datos, podríamos concluir que la necesidad de transcendencia sigue arraigada en los ciudadanos. Una situación que la Iglesia podría aprovechar. Encontrar respuestas en la fe, frente a encontrar respuestas en la espiritualidad personal.

Pero… ¿Cómo hacerlo? “vendiendo” mejor tu producto. Es decir, comunicando mejor el mensaje de Jesús. Al fin y al cabo, el producto en esta ocasión no puede ser más puro y duradero en el tiempo: el Evangelio. Sin embargo, el yoga solo está de moda.