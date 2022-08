Un monje vigilia

La numeración decimal tal y como la conocemos llegó a Europa desde la India a través de España. De hecho, la más antigua recopilación de dichos números en Occidente (en la imagen) se conserva en el Monasterio de El Escorial, dentro del llamado Codex Vigilanus que data de 976. El transcriptor que da nombre a la obra, el Monje Vigila (en la imagen), trabajó en plena época visigoda, y de manera muy relacionada con el Concilio de Toledo, en el Monasterio Riojano de San Martín de Albelda.

Ya en el 662 d.C., Severus Sebokht, un obispo cristiano que vivía cerca del río Éufrates, escribía algo que ponía de manifiesto que los cristianos conocían ya dicho tipo de numeración y su origen:

“Omitiré toda discusión sobre la ciencia de los indios, ..., de sus sutiles descubrimientos en astronomía, descubrimientos que son más ingeniosos que aquellos de los griegos y los babilonios, y de sus valiosos métodos de cálculo que superan toda descripción. Solo diría que esta compilación está hecha por medio de nueve signos. Si aquellos que creen, porque hablan griego, que han llegado a los límites de la ciencia, leyeran los textos indios, se convencerían, incluso antes del final del día, que hay otros que saben algo de valor”.

Trabajar por el cristianismo es hacerlo no sólo por la fé, si no también por la cultura y el desarrollo de los pueblos. Mirando a la historia no cabe la menor duda de que esta labor callada de los monjes en los Scriptoria de los monasterios fue crucial para nuestro desarrollo científico actual.

No es que pretenda que nos suba la moral a los católicos españoles, con la que nos está cayendo encima debido a la persecución que imprime en la sociedad la ideología laicista. No es ese mi objetivo principal pero … aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Tal y como la Escritura recoge El señor es admirable en sus santos. Y eso es porque Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida.