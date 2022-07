Luis Ruiz Ledesma, doctor en Teología y profesor de Religión del Instituto Escuela, ascendido por el presidente de la República a capitán después de haber sido nombrado por Alfonso XIII en 1929 capellán segundo de la Armada. En la página web de la archidiócesis de Madrid se dice de él:

Causa: Causa de Cipriano Martínez y compañeros

37 años

Capellán castrense de Cartagena

Nacimiento: Madrid, 4 de noviembre de 1898

Muerte: La Moncloa/Bellas Vistas, 4 de octubre de 1936

Sepultura: Cementerio de la Almudena

Hijo de Roque y Regina. Fue bautizado en Nuestra Señora de las Victorias, de Tetuán. Tuvo cinco hermanos, entre ellos, Agustín que fue párroco de la Asunción de Colmenar Viejo y de los Santos Justo y Pastor de Madrid. Estudió en el Seminario Menor de Alcalá y en el conciliar de Madrid.

Ordenado sacerdote en 1923, celebró su primera misa en los Santos Justo y Pastor. En 1926 obtiene el doctorado en teología en Roma. Adscrito a la parroquia Santa Teresa y Santa Isabel y enseñando religión en el Instituto Escuela, en 1928 oposita al Cuerpo eclesiástico de la Armada, sacando el número uno y siendo destinado a Cartagena. En 1929 el Rey lo nombra capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada y, en 1932, el Presidente de la República lo asciende a capitán.

En julio de 1936, ante el ambiente revolucionario que se vivía, don Luis, en lugar de viajar con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, opta por ir a Madrid a acompañar a su madre, que vivía en el barrio de Malasaña. Allí eran demasiado conocidos y tuvieron que irse a casa de su hermano Alfredo en la calle de Francisco Silvela, 39.

Un día les anticipa a sus hermanos lo que iba a suceder: ...al detenerme me preguntarán si soy sacerdote, después vendrá lo demás. Estas ocasiones se producen en la vida muy de tarde en tarde y son por eso muy pocos los beneficiados por ello.

A primeros de octubre, don Luis fue reconocido en la calle por la sirvienta de unos vecinos de Malasaña, denunciado como sacerdote y conducido a la checa de Fomento. La misma denunciante lo asesinó en La Moncloa, limitando con Bellas Vistas, el 4 de octubre de 1936.

El historiador Jose Manuel Ezpeleta me ha facilitado los datos necesarios para reconstruir el final de los días de este servidor de España y de la Iglesia Católica, al cual de este modo le rendimos memoria democrática. Dios ha permitido que haya personas con una elevada formación académica, que podrían haber vivido muy bien de ella en la época que les tocó vivir, y que no obstante eligieron servir a los demás como Dios les dio a entender, como buenos profesores o como buenos hijos. Profesor de religión en el Instituto Escuela, puesto en marcha en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII, y en el que también dieron clase de Religión católica: Antonio Alonso Nuñez, Santos Alvarez Malagueño, Mariano Arranz Colmenarejo, José collado Fernandez, Segundo Espeso y Miñambre, Angel Fernández Fernández, Mariano Infante Torio, Andrés Lucas Cosla, Albino Pajares Liébana, Tomás Ruiz del Rey, Juan Sangüesa Aguaron, y Juan Zaragüeta Bengoechea del que ya he hablado aquí en ECCLESIA.