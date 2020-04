¿Cómo podemos bendecir una mesa?

Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, ha estado este jueves en el consultorio "La fe en tiempos de coronavirus" para responder una semana más a algunas de las preguntas enviadas por los usuarios de COPE.es en busca de respuestas ante esta situación tan complicada que vivimos. El religioso nos ha recordado que el mensaje de Cristo en la cruz es claro: "el sufrimiento no es inútil y no es la última palabra". "La última palabra siempre es la resurrección. No podemos dudar de Dios ni de su bondad infinita. Nunca el discípulo es más que el maestro", ha dicho Ramos ante las preguntas sobre por qué Dios permitía el dolor por el coronavirus.

El sacerdote también ha explicado cómo hablar de la muerte a los niños. "Hay que dejarles claro que la muerte no es el final. Hemos vivido últimamente en una cultura materialista donde la muerte se ha ocultado. Es una actitud infantil tapar lo que existe. La muerte existe y hay que hablar sobre ella con los niños. La muerte es el proceso con el que Dios no lleva con él. Vale la pena ser bueno para estar con Dios para siempre. Es verdad que la muerte produce desgarro, pero junto a eso está la Fe para sobrerponernos. Porque la muerte es el paso a la vida. Si ocultas a los niños la muerte, les estás estafando. Vale la pena vivir para morir, porque muriendo viviremos una vida mejor. Los niños tienen derecho a saber eso. No tengamos miedo a la muerte. Al pecado, sí", ha contado.

Con especial cariño se ha dirigido Ramos a Elías González, que no ha podido despedirse de su abuelo fallecido. "Lo eficaz con los difuntos es rezar por ellos. Cuando se pase este tiempo, se celebrarán funerales porque es un acto de justicia y caridad. Mientras tanto, vamos a rezar por ellos", le ha dicho.

Ramos ha señalado que las comuniones y los bautizos regresarán una vez que termine esta situación. Y ha recordado que en esta Semana Santa tan atípica tenemos mucho tiempo para dedicarle a Dios. "Podemos rezar, orar delante de la Cruz, leer el Evangelio, escuchar música, ver cine... Hay muchas maneras de vivir esta Semana Santa junto con Jesús", ha dicho.

Por último, ha recordado que hay mil maneras de bendecir la mesa, la manera que tenemos de dar las gracias a Dios por los alimentos y santificar esa comida por los que no tienen tanto para comer. "Cualquier invocación a Dios. Hay mil fórmulas. Lo importante es dar las gracias a Dios", ha concluido.