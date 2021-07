La plataforma 'Talitha Kum' lanza una nueva campaña en las redes sociales contra la trata de personas

La iniciativa Talitha Kum, impulsada por la Red Internacional de Vida Consagrada contra la Trata de Personas, ha lanzado una nueva campaña en las redes sociales para promover la ayuda hacia las personas víctimas de trata, tanto supervivientes como personas en riesgo.

Bajo el hashtag #CareAgainstTrafficking, Talitha Kum afronta así el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la ONU el 30 de julio. De esta forma, la institución invita a periodistas, asociaciones de toda índole y usuarios a unirse contra la trata en el mundo, demostrando que el cuidado hacia estas personas puede marcar una diferencia vital.

"Una campaña para mostrar cómo un modelo centrado en el ciudado puede romper el ciclo del tráfico de personas", expresaba la institución en Twitter.

Today Talitha Kum launches its #CareAgainstTrafficking

campaign to mark the UN’s World Day Against Trafficking in Persons.



A campaign to show how a care-centred model can break the cycle of human trafficking #EndHumanTraffickingpic.twitter.com/6IbcASsz1X