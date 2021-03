El nuevo error que cometió Fernando Simón al referirse a la Semana Santa y que secundó Jordi Évole

Fernando Simón estuvo en la noche del domingo en el programa de Jordi Évole en ‘La Sexta’, ‘Lo de Évole’,con motivo del primer aniversario desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el Estado de Alarma y el inicio del confinamiento en la ciudadanía para evitar seguir extendiendo los contagios de covid-19. Aquello fue el 14 de marzo de 2020.

Durante la conversación, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidadhizo alusión a lo que nos espera durante la festividad de San José este viernes 19 de marzo (festivo en algunos territorios) y la Semana Santa, que comenzará el 28 de marzo y hasta el 4 de abril.

Comunidades Autónomas y Gobierno Central han acordado (a excepción de la Comunidad de Madrid) decretar el cierre de las autonomías, adelantar el toque de queda o limitar las reuniones. Unas restricciones que serán mayores que las impuestas en Navidad, lo que trajo consigo la tercera ola de la pandemia.

La relajación de las restricciones en Navidad, responsable de la tercera ola

A este respecto, Évole afeó a Simón que manifestara después de navidades que la ciudadanía “se lo pasó en Navidad mejor de lo que debíamos”. “A mí me recordó cuando la crisis en 2008 se decía que habíamos vivido por encima de nuestras necesidades, cuando vivimos con las posibilidades que nos dieron, al igual que sucedió durante las navidades. La bronca era para la ciudadanía cuando debería ser para el Gobierno”, le recriminaba el presentador catalán al epidemiólogo.

Ante esta reprimenda, Simón se defendía: “Lo que dije está más relacionado con las medidas de protección personal y lo que uno puede hacer en su casa. Hubo quienes no obedecieron”.

En cualquier caso, confesaba a Jordi Évole que en Navidad se debió ser más estricto: “¿El Gobierno fue poco estricto para salvar la Navidad y salvar la economía?”, cuestionaba el presentador de ‘Lo de Évole’ al experto.

“Se pudo ser mucho más estricto. La mayoría de la población cumple bien, el problema es que quienes no cumplen se exponen a riesgos de contagios mayor y generan grupos de transmisión mayor. En Semana Santa, decidan lo que decidan las autoridades de las Comunidades Autónomas y a nivel central, espero que la población entienda los riesgos a los que nos exponemos”, respondió Simón.

Simón, optimista tras las celebraciones de San José y Semana Santa

De cara a los próximos meses, Fernando Simón, que ha sido la cara visible del Gobierno de España durante la pandemia, se muestra optimista siempre y cuando en Semana Santa y en San José se cumpla a rajatabla las medidas: “Estamos en riesgo de tener una cuarta ola, pero en un mes y medio o dos meses tendremos un volumen de vacunados, un volumen de gente que ha pasado la enfermedad y medidas de precaución suficiente. Si aguantamos el inicio de la cuarta ola y no empieza mañana, el inicio será lento y no llegará a los niveles de infección de esta última. Si salvamos San José y un incremento de transmisión en Semana Santa, esa predicción de mes y medio o dos meses estaremos en una situación realmente muy favorable”.

El 'tic' erróneo de Fernando Simón y Jordi Évole

Tanto Évole como Simón cometieron durante la entrevista unos tics que ya fueron frecuentes en Navidad y ahora en los días previos a la Semana Santa, cuando hablan de “salvar la Navidad” o “salvar la Semana Santa”.

Y es que ambas celebraciones no están condicionadas por la covid-19. Es más, la pandemia ha hecho que muchas familias se hayan acercado aún más a Dios, viviendo estos momentos con especial recogimiento y tiempo de oración. La estación de penitencia de las hermandades no deja de ser el culmen de las hermandades y cofradías, pero no representa lo más importante para ellos, ya que sus actividades e iniciativas solidarias y sociales se prolongan durante todo el año.