'Barrancas' se sincera tras 15 años de trabajo en 'El Hormiguero'

Desde hace 15 años, Damián Mollá trabaja bajo la mesa del ‘Hormiguero’ dando vida a Barrancas, una de las dos hormigas estrellas del programa. Este fin de semana, Damián fue entrevistado por Cristina López Sclichting y ha presentado su nuevo libro ‘Oh, My God! La mitología que no sabía que sabías’ donde da respuestas a aquellas preguntas que no tienen solución aparente.

¿Por qué septiembre no va en la séptima posición, ni octubre en la octava? ¿Por qué decimos «orientarnos» si lo que buscamos es el Norte y no Oriente? Estas son algunas de las preguntas a las cuales ‘Barrancas’ intenta responder. Damián también explica algunos dichos famosos que podemos decir prácticamente cada día.

"Aquí lo tenéis más controlado"

“Estar pasando un calvario”, por ejemplo, se refiere obviamente la historia sagrada. “Me imagino que aquí en la COPE lo tenéis más controlado” bromeaba ‘Barrancas’ con la presentadora de Fin De Semana COPE, Cristina López Sclichting.

“En general, a la gente que no es religiosa si tú le dices “llorar como una magdalena” están pensando en un muffin sollozando. Yo en general me muevo con gente que no es religiosa y cuando le digo “dar sopas con honda”, la gente lo que visualiza es un plato de sopa que con el movimiento se la he hecho honda, no están pensando en David y Goliath”.

¿Quién es esta chica? Si no lo sabes, necesitas Oh, my God! pic.twitter.com/WZaAlDjEPD — Damián Mollá (@Damianmolla) June 18, 2021

'Oh, My God! La mitología que no sabías que sabías'

Pero es que, además de cómico, Damián Mollá es imparable: tiene una productora, un grupo de música, un restaurante, y además ha escrito un libro sobre Cultura Clásica... ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna, si esta gira?, ¿La bandera de España esconde la historia de Hércules?, ¿Por qué el símbolo del dólar es una “S” y no una “D”?, ¿De dónde viene la expresión “dar sopas con hondas”?... pues a todas estas cuestiones y muchas más, Damián da respuesta en su nuevo libro 'Oh, My God! La mitología que no sabías que sabías'.

Durante su entrevista con Cristina ha confesado entre risas que “hacer de hormiga es lo mejor del mundo porque si la cagas hay un muñeco que se come la bronca, así que no pasa nada”.

¿Cuál es la griega y cuál es la romana?



Si lo sabes, te encantará Oh, my God! Si no, creo que lo necesitas... pic.twitter.com/QIfJrUDpsH — Damián Mollá (@Damianmolla) June 14, 2021

Damián escribió 'Oh, My God! La mitología que no sabías que sabías' para dar respuesta a aquellas preguntas que no tenían solución aparente: “me tomé muy en serio el confinamiento, no me dediqué a cocinar ni a hacer zooms con mis amigos sino que me dediqué a estudiar como un loco para dar respuesta a aquellas preguntas que la historia no responde y que para mí son fallos gravísimos del orden mundial”.

Así, ha explicado por qué septiembre no es el séptimo mes del año, de dónde viene la expresión 'a la ocasión la pintan calva' y por qué en realidad son catorce los signos del zodiaco y no doce, entre otras muchas divertidas cuestiones.