Francisco al timón

El “siervo de los siervos Dios” (así denominaba san Gregorio Magno al Papa) es un pecador cautivado por Jesús, que le llama a una tarea desproporcionada. Así sucede siempre, desde Pedro hasta Francisco. Cada Papa llega con su propia humanidad hecha de historias, de memoria y sensibilidad. La gran entrevista al Papa en Herrera en COPE ayuda a comprender la forma en que la fe ha forjado la humanidad de Jorge Bergoglio, su mirada sobre las grandes convulsiones de nuestro mundo, sus decisiones para guiar a la Iglesia, incluso su ironía, su humorismo y sus gustos literarios o deportivos. Para un católico, lo decisivo no es la sintonía que pueda sentir con cada uno de esos aspectos, sino acoger el hecho de que, a un hombre con su historia personal, se le ha confiado la tarea de pilotar la barca de la Iglesia, que sólo es de Dios.

Ya es hora de que los autoproclamados “guardianes de la Tradición” abandonen sus falsas caricaturas de Francisco. Ya es tiempo de que los pretendidos “progresistas” dejen de reducir el pontificado a sus esquemas. “Yo no me pondría trágico”, ha dicho Francisco a Herrera, refiriéndose a una de las grandes controversias eclesiales del momento. La calma del Papa no procede de los análisis, sino de la fe. En vez de discutir tanto pongámonos a remar, que el mundo espera.