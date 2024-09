El momento en el que COPE entrega al Papa una camiseta de Mateo, el niño asesinado en Mocejón

La corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, ha entregado al Papa Francisco un regalo muy especial durante el vuelo que ha llevado al Papa Francisco hasta Yakarta, la capital de Indonesia donde el Pontífice argentino inicia su Viaje Apostólico a Asia y Oceanía: una camiseta con el nombre de Mateo, el menor de once años que fue asesinado el pasado 18 de agosto en el polideportivo de la localidad toledana de Mocejón tras recibir un total de doce puñaladas de Juan Francisco, el presunto autor.

La camiseta de Mateo que Eva Fernández le ha entregado al Papa Francisco

un símbolo de amor a los migrantes

Durante la conversación que mantuvieron, Eva Fernández le ha explicado al Papa Francisco cómo su familia quiso convertir el asestinato de su hijo "en un momento de dejar el odio atrás y defender a las personas refugiadas". "Todo el mundo pensó que fue un migrante, pero no fue así", ha añadido Eva.

Inmediatamente después, Francisco firmó la camiseta y le entregó un rosario a la Al hacer referencia a este acoso, Asell se rompía en la 'La Tarde' de COPE: “Está siendo horrible, Pilar. Lo estoy haciendo por el cariño a mi familia, estoy viviendo críticas en redes sociales, me están atacando, marcando, investigando un pasado que no tengo, he trabajado en medios de comunicación y sacando cosas fuera de contexto. Están diciendo que tengo las manos manchadas por tener fotos en África, está siendo muy difícil el papel que me está tocando jugar por mi familia”, explicaba. para que se lo hiciera llegar a la madre. Un gesto que, según Eva Fernándes, "seguro que les reconfortará".

El portavoz de la familia, Asell Sánchez, sufrió el acoso en las redes

El asesinato de Mateo conmocionó a todo el pueblo. Había miedo incluso a salir a la calle hasta que la Guardia Civil detuvo a Juan Francisco, un joven de veinte años residente en Mocejón. La familia de Mateo conocía bien a la familia paterna del presunto asesinato.

“Era importante la tranquilidad para el pueblo, porque a mi prima no le van a devolver a su hijo, pero sí que se haga justicia”, aseguraba el portavoz de la familia de Mateo, Asell Sánchez, en 'La Tarde'.

Pero además de la desgracia de perder a un miembro de la familia en estas circunstancias, Sánchez sufrió el acoso en redes sociales tras pedir no acusar a nadie "por su raza o su color de piel".

Al hacer referencia a este acoso, Asell se rompía en la 'La Tarde' de COPE: “Está siendo horrible, Pilar. Lo estoy haciendo por el cariño a mi familia, estoy viviendo críticas en redes sociales, me están atacando, marcando, investigando un pasado que no tengo, he trabajado en medios de comunicación y sacando cosas fuera de contexto. Están diciendo que tengo las manos manchadas por tener fotos en África, está siendo muy difícil el papel que me está tocando jugar por mi familia”, explicaba.