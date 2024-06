El Papa contra el uso indebido de las drogas: ''El traficante de droga es traficante de muerte''

Francisco ha interrumpido su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la esposa (la Iglesia) que empezó el 29 de mayo. Esta última audiencia del curso la ha dedicado a las drogas. Este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este día fue instituido en 1987 por la Asamblea general de las Naciones Unidas.

El tema de este año es “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”.

El Papa ha defendido el fin de la producción de drogas y el cambio de mentalidad de los traficantes como las únicas soluciones contra esta lagra, y no liberalizándolas. Se trata de ''una batalla por la dignidad humana y la esperanza de un futuro mejor para todos''. Así mismo, pide no ser indiferentes ante los que sufren por la la droga. Como Jesús, que ha curado las llegas y, a su ejemplo, debemos actuar ''ante las situaciones de fragilidad y dolor''.

Al ser un problema global que ''nos afecta indistintamente, con independencia de la diversidad de geografías y contextos sociales, culturales, religiosos o etarios'', el Santo Padre ha citado el trabajo que hace la red de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de Adicciones (PLAPA).

Para enfocar este tema, se han proclamado unos versículos de la primera carta de san Pablo a los Corintios 12-14: ''Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. El alimento es para el vientre y el vientre para el alimento''.

También ha citado a sus dos predecesores, pues san Juan Pablo II y Benedicto XVI trataron esta lacra en los mensajes de sus pontificados. El primero aseguró que cada toxicómano ''Trae consigo una historia personal distinta, que debe ser escuchada, comprendida, amada y, en cuanto posible, sanada y purificada''. En cuanto a Benedicto XVI, se dirigió directamente a los traficantes de droga: ''piensen en el mal que están provocando a una multitud de jóvenes y de adultos de todas las clases sociales: Dios les pedirá cuentas de lo que han hecho''.

Francisco pide rezar también por los criminales que dan droga. ''Son criminales, son asesinos. Recemos por su conversión''.

Desea que las vacaciones ''sea una orpitunidad para el descanso físico y para la renovación espiritual'', aunque las vacaciones son un momento en que ''muchos jóvenes se acercan a las drogas por primera vez'', desea que esta jornada haga prestar atención a los niños y jóvenes a este respecto. ''Es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga. Es muy difícil cuando llegan a cierto nivel, volver atrás''.

Como todos los miércoles, ha citado a los pueblos que sufren la guerra, especialmente Ucrania, Israel, Palestina y Myanmar.