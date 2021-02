El testimonio de un sacerdote de Irak: "Los cristianos de Oriente vivimos como si estuviésemos entre leones"

La visita del Papa Francisco a Irak entre los días 5 y 8 de marzoha creado un clima de esperanza entre la comunidad cristiana en Oriente Medio, que tanto ha sufrido la persecución en los últimos años por el auge de los ataques yihadistas. En el país iraquí, castigada por las sucesivas guerras y la acción del Daesh, se ha pasado de los dos millones de ciudadanos que profesaban la fe cristiana a las 300.000 en tan solo siete años.

Por ello, la llegada del Santo Padre supone un soplo de aire fresco, un aliento en forma de apoyo y oración 'in situ'. Será además la primera vez que un Papa realice un viaje apostólico a Irak. El Papa Francisco está cumpliendo de esta forma el sueño de Juan Pablo II, que no pudo visitar Irak en 1999 por las tensiones existentes entre EEUU y el país de Oriente Medio.

Uno de los cristianos que ha sido víctima de la persecución yihadista ha sido el sacerdote Naim Shoshandy, que tuvo que sobrevivir en un campo de refugiados. Su fe ha sido su tabla de salvación. En 2014 tuvo que abandonar su ciudad, Qaraqosh, uno de los territorios que visitará Francisco durante su estancia en Irak. En una entrevista concedida a Aleluya, el Padre Naim se muestra muy esperanzado por la llegada del Sucesor de Pedro.

Que el Papa Francisco haya elegido Irak como primer viaje apostólico de carácter internacional es toda una declaración de intenciones. En tu opinión, ¿qué mensaje transmite el Santo Padre con esta elección?

Todos estamos emocionados, llevamos mucho tiempo esperando esta visita. Será la primera vez que un Papa visite Irak, la tierra de Abraham, padr de los profetas. Es un evento histórico y un apoyo para los iraquíes de todo tipo. El Papa nos trae su solidaridad, su oración y presencia entre nosotros. Nos da esperanza para el futuro. El mensaje de Francisco no es solo para Irak, sino para todos los cristianos de Oriente Medio. Viene en un momento crucial, porque hay muchas dificultades en la región con conflictos, guerras y migraciones. Los cristianos necesitamos una palabra de su padre, del Papa, para que sus hijos sientan su presencia.

Era un viaje que el Papa tenía en mente desde hace años, pero siempre se acoge como una sorpresa… ¿cómo te enteraste?



Con esperanza e ilusión cuando dijo que iba a visitar mi tierra.

Ya Juan Pablo II lo intentó en 1999, pero por entonces tanto EEUU como Sadam Hussein frenaron esa posibilidad… ¿recuerdas cómo fueron aquellos momentos que precedían a la Guerra de Irak en 2003?

El Papa Francisco está cumpliendo el sueño de Juan Pablo II, que no pudo visitar Irak en 1999. Claro que sí, cómo no recordarlo. Fueran momentos complicados, ¡cómo olvidarlos! Eran momentos muy complicados para todos. Pero tenemos que dejar nuestra vida en manos de Dios, que nos acoge en sus brazos.

¿Disponéis de cifras del número de cristianos que se vieron obligados a exiliarse del país en los últimos años por el auge del extremismo?

Antes de la guerra de Irak, en 2003 había casi dos millones de cristianos en todo el país. Hoy apenas llegamos a 300.000. El mayo exilio se dio en 2014, con la entrada del Daesh, sobre todo en la llanura de Nínive.

¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal esta situación?

En mi familia somos cinco hermanos. Mi hermano mayor trabajaba en Mosul. Un día, al salir de trabajar, sin ningún sentido, le asesinaron por ser cristiano. Otro momento muy triste para mi familia fue cuando mi padre, enfermo de cáncer, murió con 57 años. Otro sufrimiento fue el 6 de agosto de 2014 cuando el Daesh entró en mi ciudad y nos vimos forzados a abandonar Qaraqosh. Miles de personas salieron de sus casas, de las igleisas o colegios tan solo con lo traian puesto. Dejamos todo atrás, toda una vida porque no qeríamos abandonar nuestra fe en Jesús. Hoy, puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de la persona que sufre. Está cerca de los cristianos de Irak. Esta confianza la he sentido con fuerza cuando he vivido los momentos más diíciles de mi vida.

¿La división religiosa es uno de los principales motivos de la división del país?

El programa de Francisco incluye una peregrinación a Ur de Caldea como nuevo llamamiento a la armonía de las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, que tienen por padre a Abrahán. Los cristianos que descienden de una de las comunidades más antiguas de su fe, se sienten más amenazados que nunca. La visita del Papa es una llamada a la fraternidad. Somos todos hijos de Dios.

¿Qué ha llegado a implicar ser cristiano en Irak en los peores momentos? ¿Ha cambiado la situación en los últimos tiempos?

Es muy difícil vivir como cristiano en Irak. La situación es compleja tanto en lo político como en lo social. Pese a todo, nuestra fe es firme.

¿Qué va a suponer para el país la visita del Pontífice, más allá de poner el foco en Irak?

Somos una minoría y nuestro sufrimiento son muchos. Necesitamos al Papa porque el dolor ha destruido y dividido lo más importante para nosotros, que es la familia cristiana. Estas familias solo quieren vivir en paz y profesar su fe.

Con la gente que tienes oportunidad de hablar allí, cristianos o de otras creencias… ¿cómo acogen la visita apostólica?

Todos estamos muy ilusionados con la visita del Santo Padre, es una visita sagrada. Lo que nos preocupa solo es el miedo al coronavirus.

Las iglesias que visitará Francisco removerán a muchos cristianos por las tropelías que se cometieron en ellas. Algunas incendiadas por el Estado Islámico, como la Inmaculada Concepción en Qaraqosh. ¿Cómo es esta zona y cómo han vivido los cristianos esta afrenta?

Irak ha vivido años de guerra, pero fue desde 2014 con la entrada del Daesh cuando se arrasaron nuestras iglesias. Tanto los lugares sagrados como monasterios e iglesias como las casas de la llanura de Nínive han sido restauradas gracias a Ayuda de la Iglesia Necesitada, y especialmente la delegación española. Hoy los cristianos de Oriente viven como si estuviesen entre los leones, especialmente en Irak y otros países. Hay falta del derecho a la vida, a la liberta religiosa y muchos son los que quieren acabar con los cristianos. Apenas hemos salido de una gran persecución y parece que la historia no termina.

¿Qué crees que quedará tras la visita del Papa?

Ojalá que esta visita sea el comienzo de una campaña por la libertad religiosa en todo el mundo. El Papa llevará una palabra profética que levantará el ánimo de todos y abrirá los ojos a los ciudadanos y al pueblo de Oriente Medio. Traerá un nuevo ejemplo de hermandad y respeto. El Papa nos trae solidaridad, su oración y su presencia entre nosotros. Nos da esperanza para el futuro. Espero que no sea una visita solo para los medios, y que tenga un impacto entre nuestros líderes.