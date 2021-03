¿Sabes cómo decide el Papa Francisco qué países visitar?

En la rueda de prensa durante el viaje de regreso de Irak al Vaticano, el Papa Francisco explicó cómo elige sus viajes apostólicos. El Santo Padre dijo este 8 de marzo que “para tomar una decisión sobre los viajes, escucho. Las invitaciones son muchas y escucho los consejos de los asesores y de la gente. Hay veces que viene alguno: ‘¿Qué piensas, debo ir o no?’. Y me hace bien escuchar. Eso me ayuda a tomar la decisión más tarde”.

“Escucho a los consejeros y al final, rezo, rezo y pienso mucho, sobre algunos viajes he reflexionado mucho. Y luego la decisión viene de dentro… Que se haga, casi espontáneo, como una fruta madura. Es un largo camino, ¿no? Algunos son más difíciles, otros son más fáciles”, añadió.

La decisión del viaje a Irak

Luego, el Papa describió cómo surgió la decisión del viaje a Irak. Recordó la primera invitación que recibió de la ex embajadora de Irak ante la Santa Sede, después la invitación del nuevo embajador, así como la visita del presidente. “Todas estas cosas se quedaron adentro”, confesó.

El Santo Padre también dijo que en el viaje a Irak influyó la lectura en italiano del libro “Yo seré la última” de Nadia Murad, una joven yazidí que relata su historia al haber sido esclava del Estado Islámico: “Nadia Murad allí relata aquello espantoso, espantoso. Yo les aconsejo leerlo, en algunos puntos como es biográfico podrá parecer un poco pesado, pero para mí ha sido el trasfondo, el telón de fondo de mi decisión, aquel libro trabajaba dentro, y cuando escuché a Nadia, que vino a contarme las cosas terribles, después con el libro... Todas estas cosas juntas han hecho la decisión, pensando a todos, todos los problemas, muchos, pero al final vino la decisión y la tomé”, subrayó.

El Papa viajará a Hungría para la Misa de Clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional

Por último, Francisco abordó la cuestión del próximo inicio de su octavo año de Pontificado y destacó “les confieso que, en este viaje me cansé mucho más que en los otros ¿eh? Los 84 años de edad no vienen solos ¿eh? Es una consecuencia. Pero, veremos”. “Ahora, debo ir a Hungría a la Misa final del Congreso Eucarístico, no visita al país, sino a la Misa. Pero, Budapest está a dos horas de Bratislava ¿por qué no hacer una visita a los eslovacos? No sé, y así comienzan las cosas ¿no?”, concluyó el Papa.

El Papa Francisco viajó a Irak del 5 al 8 de marzo. Además de la capital Bagdad, visitó la llanura de Ur, las ciudades de Mosul y Qaraqosh -martirizadas por el Estado Islámico-, y Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí.