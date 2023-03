El Papa pide que se respete Jerusalén por encima de cualquier bando e ideología: "Tiene un valor universal"

El Papa Francisco ha pedido este jueves que se respete Jerusalén porque "debe convertirse en nuestra compasión, más fuerte que cualquier ideología, que cualquier bando", al recibir en audiencia a los participantes del grupo de trabajo Conjunto para el diálogo entre el Vaticano y la Comisión Palestina.

"Siempre mayor debe ser el amor por la Ciudad Santa, como por una madre, que merece el respeto y la veneración de todos", ha dicho Francisco, que ha destacado que "Jerusalén tiene un valor universal, contenido ya en el significado de su nombre: 'Ciudad de la Paz'".

Y por ello ha pedido "la compasión de Dios" por la Ciudad Santa y ha añadido "que debe convertirse en nuestra compasión, más fuerte que cualquier ideología, que cualquier bando". "Cuántos hombres y mujeres, judíos, cristianos, musulmanes, han llorado y lloran todavía hoy por Jerusalén", ha concluido el pontífice.

Ya en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano el pasado enero, el Papa Francisco reiteró uno de sus llamamientos al pedir que se preserve el estatus histórico y legal de Jerusalén.

???? ?? ??? ?????? ?????????? ?? ????? ??????? ???? ????? ????? ??????. ????



A prayer from the Latin Patriarchate of Jerusalem to those that were affected by last night's tragic event. ???? pic.twitter.com/RP46SUMOmx