El Papa lanza un mensaje al mundo del trabajo: "Enfrentemos la crisis buscando el bien común"

El Papa Francisco afirmó que, una vez se supere la pandemia de coronavirus, “ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia humana”.

A través de un video mensaje el Papa Francisco pide a la Organización Internacional del Trabajo (OIL) y a las autoridades competentes, que busquen soluciones para salir de la actual crisis laboral "buscando el bien común", dando prioridad, a la hora de dar respuestas concretas, "a los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo" y que todavía se ven afectados por la pandemia de la covid-19.

“Muchos de los trastornos posibles y previstos aún no se han manifestado, por lo tanto, se requerirán decisiones cuidadosas. La disminución de las horas de trabajo en los últimos años se ha traducido tanto en pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Muchos servicios públicos, así como empresas, se han enfrentado a tremendas dificultades, algunos corriendo el riesgo de quiebra total o parcial. En todo el mundo, hemos observado una pérdida de empleo sin precedentes en 2020”, lamentó.

El Santo Padre invitó a buscar soluciones “que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.

Pope Francis calls for greater collective action for the common good in his statement to the #ILC2021 #WorldofWorkSummit . Watch live: https://t.co/6CjqtZJK6i pic.twitter.com/QkNyt3suUk

En ese sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se trata, que sea humano”. Como ejemplo de discriminación de los “desechables”, de esa “filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades”, el Papa Francisco se refirió a los migrantes y trabajadores vulnerables que, junto con sus familias, “normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención, así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales”.

En este contexto, el Santo Padre pide a los participantes de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo que respondan al desafío al que nos enfrentamos: "Su responsabilidad es grande, pero aún es más grande el bien que pueden lograr".

World leaders are speaking at the "World of Work Summit: Global action for a human-centred COVID-19 response" as part of #ILC2021. Watch @Pontifex@POTUS@antoniocostapm@TheBlueHouseENG address the world of work amidst the #COVID19 crisis. https://t.co/KzD1TddPE7