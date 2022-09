El Papa Francisco insta a "no descuidar ni maltratar" la liturgia: "Es la obra de Cristo y de la Iglesia"

El Papa Franciscoha instado a "no maltratar" la liturgia, que ha definido como la "obra de Cristo y de la Iglesia", pero ha advertido a los curas de que está "viva" y no es un monumento.

"La liturgia es la obra de Cristo y de la Iglesia, y como tal es un organismo vivo, como una planta, no se puede descuidar ni maltratar. No es un monumento de mármol o de bronce, no es algo de museo. La liturgia está viva como una planta, y debe ser cultivada con cuidado", ha señalado el pontífice ante los miembros de la Asociación Italiana de Profesores y Doctores de Liturgia.

Francisco ha retomado este jueves 1 de septiembre las audiencias privadas en el Palacio Apóstolico que habían sido suspendidas durante la pausa estiva.

Copyright Vatican Media

"No se puede separar la dimensión académica de la pastoral y espiritual"

El Santo Padre ha instado a los sacerdotes a llevar a cabo un "trabajo de discernimiento e investigación" porque "no puede separar la dimensión académica de la pastoral y espiritual". "Una de las principales aportaciones del Concilio Vaticano IIfue precisamente intentar superar el divorcio entre teología y pastoral, entre fe y vida", ha destacado el Papa que, en julio de 2021, con el 'motu proprio Traditionis custodes', restringió la celebración de la misa tradicional en latín.

Para el pontífice "hoy más que nunca" es necesaria "una visión elevada de la liturgia, de modo que no se reduzca a disquisiciones de detalles rúbricos".

Copyright Vatican Media

Una liturgia "que eleve los ojos al cielo"

Así, ha pedido una liturgia que no sea "mundana, sino que eleve los ojos al cielo, para sentir que el mundo y la vida están habitados por el Misterio de Cristo", pero al mismo tiempo una liturgia con "los pies en la tierra", que no esté "alejada de la vida". "Las dos cosas juntas: volver la mirada al Señor sin dar la espalda al mundo", ha asegurado Francisco.

El 29 de junio de 2022, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco publicó la carta apostólica 'Desiderio desideravi', sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Con referencia a este documento, el Papa ha recordado la necesidad de "encontrar cauces adecuados para un estudio de la liturgia que supere el ámbito académico y llegue al pueblo de Dios".