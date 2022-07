El Papa Francisco sobre su posible renuncia: “La puerta está abierta, pero hasta hoy no he llamado”

En referencia a su posible renuncia, el Papa Francisco ha incidido en que “la puerta está abierta, es una opción normal, pero hasta hoy no he llamado a esta puerta, no he dicho que voy a esta habitación, no he escuchado pensar en esta posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no me ponga a pensar, ¿verdad? Pero ahora mismo, sinceramente, no lo sé”.

“¿Posible renuncia?

"¿Posible renuncia?

-La puerta está abierta, aunque aún no he pensado en esta posibilidad. No sería una catástrofe. Se puede cambiar de Papa. Será el Señor quien lo diga"#PapaFrancisco

Francisco ha ofrecido una rueda de prensa en el vuelo de regreso de Canadá. El Santo Padre ha confirmado que “aún no ha pensado en renunciar” y que “se puede cambiar de Papa”, restando importancia a los rumores. También ha tratado el camino sinodal en Alemania, el desarrollo de la doctrina y la importancia de las mujeres en la transmisión de la fe.

El Santo Padre ha afirmado que en su discurso no usó el término ‘genocidio’ porque “no me vino a la mente, pero describí el genocidio y pedí perdón, perdón por esta obra que es genocida. Quitar a los niños, cambiar la cultura, cambiar las mentes, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, es una palabra técnica -genocidio- pero no la utilicé porque no me vino a la mente. Pero describí que era cierto, sí, era un genocidio”.

He viajado a #Canadá como peregrino para caminar con y por los #PueblosIndígenas: para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad, en los caminos de sanación y reconciliación, y se siembre esperanza en indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente.

En referencia a posibles viajes en el futuro, Francisco ha confirmado que “no creo que pueda ir al mismo ritmo que antes. Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar un poco para poder servir a la Iglesia o, por el contrario, pensar en la posibilidad de dar un paso al lado”.

"El Señor es el que manda"

Ante los rumores sobre su retirada, el Papa ha querido nombrar a San Ignacio. “Él pensaba que cuando uno estaba cansado, enfermo, le dispensaba de la oración, pero nunca le dispensaba del examen de conciencia. Dos veces al día: mira lo que ha pasado hoy en mi corazón. No pecados o no pecados, sino qué espíritu me ha movido hoy. Nuestra vocación es buscar lo que ha ocurrido hoy. Si yo -esto es una hipótesis- veo que el Señor me dice algo, que me ha pasado algo, que tengo una inspiración, tengo que discernir para ver qué me pide el Señor. También puede ser que el Señor quiera arrinconarme, Él es el que manda. Por eso debe estar abierto a todo lo que el Señor le pida, esto es un poco de nuestra espiritualidad”.

Camino Sinodal de Alemania

Sobre el Camino Sinodal de Alemania, el Pontífice afirma que en su carta “dije todo lo que tenía que decir sobre el Camino Sinodal, más que eso no diré y es el Magisterio Papal sobre el Camino Sinodal, esa carta que escribí hace dos años. Hice mi propio camino también como pastor para una Iglesia que busca un camino, como hermano, como padre y como creyente. Y este es mi mensaje. Sé que no es fácil, pero todo está en esa carta”.

El #Papa sobre su sucesor: ¿Qué características le gustaría que tuviera el próximo pontífice?

El #Papa sobre su sucesor: ¿Qué características le gustaría que tuviera el próximo pontífice?

"Es una obra del Espíritu Santo. Nunca me atrevería a pensar. El Espíritu Santo puede hacer esto mejor que yo, mejor que todos nosotros. Porque siempre inspira las decisiones del Papa"

Eva Fernández ha preguntado al Santo Padre sobre las características que le gustaría que tuviera su sucesor. Francisco ha explicado que “el Espíritu Santo puede hacer esto mejor que yo, mejor que todos nosotros. Porque está vivo en la Iglesia, no se puede concebir la Iglesia sin el Espíritu Santo, es el que hace las diferencias, también hace el ruido y luego hace la armonía”.

Impoetancia de la mujer en la Iglesia

Antes de despedirse, Francisco ha querido hablar de “algo que es muy importante para mí: el viaje a Canadá estuvo muy relacionado con la figura de Santa Ana”. Ha explicado que “recibimos la fe en forma de dialecto femenino, y esto es muy importante: el papel de la mujer en la transmisión de la fe y en el desarrollo de la misma. Es la madre o la abuela la que enseña a rezar, es la madre o la abuela la que explica las primeras cosas que el niño no entiende sobre la fe”.