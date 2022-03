El Papa Francisco se reúne con los miembros de las Primeras Naciones de Canadá: "Escucha y cercanía"

Tras los encuentros del lunes de los Inuit y de los Métis, este jueves tocaba a los indígenas canadiense de las Primeras Naciones reunirse con el Santo Padre. “El Papa escuchó lo que dijimos. Nuestra voluntad y nuestra esperanza es que el Santo Padre vaya a Canadá a disculparse. Hoy es un día maravilloso”, dijo uno de los representantes de las Primeras Naciones, todos ataviados con traje típicos.

Los pueblos originarios hablaron de la necesidad de que se restaure la “dignidad” que les fue robada con los maltratos y su necesidad de que se escuche “su verdad” de todo lo que sufrieron, añadieron en declaraciones a los medios de comunicación durante sus actividades en la Plaza de San Pedro.

Right now, @pontifex is hearing directly from residential school survivors in his private encounter with First Nations delegates, and we hope this will help bring further healing on our continued reconciliation journey #WalkingTogetherpic.twitter.com/i448oKN4xg — CCCB (@CCCB_CECC) March 31, 2022

Los indígenas canadienses que durante esta semana se reunieron con el papa Francisco le instaron a una petición pública de perdón y que visite Canadá para hacerlo directamente en su país por los abusos que sufrieron en los internados gestionados por la iglesia católica durante los procesos de asimilación forzada del pasado Siglo.

Uno de los representantes explicó que ya estuvo en una reunión en pasado con Benedicto XVI en la que se les pidió perdón por "las horribles experiencias que vivieron en estos colegios" y que hoy, Francisco no respondió directamente a esta petición de venir a Canadá a pedir perdón, pero que esperan en qué mañana puedan tener una respuesta cuando les vuelva a recibir en audiencia y les dirija un discurso.

Members of the AFN delegation led by Regional Chief Gerald Antoine speak with media in St Peter’s Square following meeting with Pope Francis earlier today at the Vatican. #AFNVaticanVisit2022#CTA58#walkingtogetherpic.twitter.com/QxQGmsRz5c — AFN (@AFN_Updates) March 31, 2022

"Pero si me preguntáis si soy optimista, lo soy pero esperemos mañana que sea más directo en confirmar si viene a Canadá y si pedirá perdón. Esto es lo que esperamos y hemos sido muy claros con él", añadió el activista.

El Papa Benedicto XVI ya había pedido perdón por lo que sucedió en las residencias escolares establecidas por Canadá a finales del siglo XIX dedicadas a la población indígena y que estuvieron en funcionamiento hasta 1997. Pero el descubrimiento el pasado 6 de junio de los restos de 215 niños, alumnos del Kamloops Indian Residential School, en la provincia de Columbia Británica, hizo revivir la tragedia de los pueblos originarios canadienses y su petición de justicia.

Today, First Nations delegates will meet with His Holiness @pontifex for the third and final private encounter of the week #WalkingTogetherpic.twitter.com/9nuXlvSxtc — CCCB (@CCCB_CECC) March 31, 2022

Hasta Roma ha llegado una delegación de 32 ancianos indígenas, "custodios del conocimiento, sobrevivientes de escuelas residenciales y otros jóvenes activistas", según los datos de la Conferencia Episcopal canadiense que les acompaña con varios obispos.

El pasado lunes, tras la reunión con el papa, Cassidy Caron, joven presidenta de Métis, leyó un comunicado en la plaza en nombre del “incalculable número de personas que nos han dejado sin que jamás se escuche su verdad y se reconozca su dolor. Sin recibir jamás la humanidad y la sanación básica que se merecían”.

Today, we accompanied Indigenous delegates on a visit to Assisi. Mass was celebrated at the Basilica of St. Francis of Assisi. Beautiful moments were shared in the spirit of hope and healing. #WalkingTogetherpic.twitter.com/CV4BrMsKXa — CCCB (@CCCB_CECC) March 30, 2022

“El reconocimiento, la disculpa, la expiación, llegó muy tarde, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La esperanza es que también el Pontífice y la Iglesia mundial procederán ahora a un trabajo de traducir las palabras escuchadas "en acciones reales por la verdad", aseveró.

Y, añadió: “Cuando invitamos al papa Francisco a unirse a nosotros, respondió repitiendo en inglés verdad, justicia, sanación, reconciliación. Lo tomamos como un compromiso personal”.