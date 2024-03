El Papa Francisco recibirá este jueves en el Vaticano a líderes indígenas contra el cambio climático

El Papa Francisco recibirá este jueves 14 de marzo en el Palacio Apostólico a varios líderes indígenas que participarán en el congreso que tendrá lugar durante el jueves 14 y el viernes 15 de marzo organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Durante este congreso, el diálogo girará entorno a la preocupación que existe “por la salud de los pueblos y del planeta” con el objetivo de “explorar nuevas oportunidades de soluciones a los retos globales de la resiliencia al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. Denunciarán cómo les está afectando el cambio climático y qué soluciones políticas proponen para remediarlo.

Entre los líderes que se reunirán con el Pontífice encontramos a Sonia Guajajara, defensora de los pueblos originarios y la Amazonia, que ocupa el cargo de ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil; o la médica cirujana y activista indígena nicaragüense, Myrna Kay Cunningham Kain.

Además, durante el Congreso también van a participar Stanley Kimaren Riamit, fundador de la organización de ILEPA, (Socios para la Mejora de los Medios de Vida Indígenas); o la activista de Chad Hindou Oumarou Ibrahim, que con solo 16 años fundó la Association of Indigenous Peul Women and Peoples of Chad (AFPAT).

"La conferencia creará oportunidades para el diálogo entre los pueblos indígenas y la comunidad científica sobre cómo el conocimiento etnoecológico puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de soluciones locales que pueden tener consecuencias globales para las agendas del clima y la biodiversidad".

Por otro lado, han subrayado que los pueblos indígenas representan un "claro caso de injusticia climática", ya que son los que "menos" han contribuido al cambio climático si bien son los que "más están sufriendo" los fenómenos extremos relacionados con el clima y la degradación de los ecosistemas.