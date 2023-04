El Papa Francisco recibirá el alta este sábado "tras los resultados de las últimas pruebas realizadas"

El Vaticano acaba de comunicar que el Papa Francisco recibirá el alta mañana 1 de abril. En el parte médico que ha publicado la Santa Sede se puede leer que la jornada de ayer “transcurrió bien, con evolución clínica normal”.



“Por la noche, el Papa Francisco cenó pizza junto a quienes lo asisten en estos días de hospitalización: médicos, enfermeras, auxiliares y personal de la Gendarmería estuvieron presentes con el Santo Padre”, escriben desde la Santa Sede.

Sobre la jornada de este viernes, la Santa Sede ha comunicado que Francisco “después del desayuno, leyó algunos periódicos y volvió al trabajo. El regreso de Su Santidad a su hogar en Santa Marta está previsto para mañana, tras los resultados de las últimas pruebas realizadas esta mañana”.

Presidirá la Misa del Domingo de Ramos

Asimismo, el Vaticano ha confirmado que "dado que está previsto que salga del hospital mañana, se espera que el Papa Francisco esté presente en la Plaza de San Pedro el domingo para la celebración eucarística del Domingo de Ramos, la Pasión del Señor".

Segunda noche en el hospital Gemelli

El Papa Francisco ha pasado su segunda noche en el hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis y su intención es estar presente en los actos de la Semana Santa, aunque no los oficie. La Santa Sede por el momento no ha especificado los planes para la Semana Santa del pontífice, pero los medios italianos aseguran que, según lo previsto, sí que impartirá el Domingo de Pascua la tradicional bendición "Urbi et Orbi" desde la logia central de la basílica, indican las mismas fuentes.