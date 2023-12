El Papa Francisco pide a los artistas del concierto de Navidad pasar del "para" al "con" los pobres

El Papa Francisco ha recibido en audiencia a los organizadores del “Concierto de Navidad con los pobres”, que llega este viernes a su IV edición y que se realizará en el Aula Pablo VI. Esta mañana, el Santo Padre les ha agradecido por “ofrecer un concierto gratuito a miles de personas sin techo” y por “brindar un momento de encuentro y compartir, en una palabra: fraternidad”.

“Cada uno de vosotros ha aportado su contribución; y monseñor Frisina ha sabido, una vez más, orquestar el conjunto. Es más fácil hacer armonía con las notas que con las personas..., ¡pero no es vuestro caso! Supisteis hacer armonía entre vosotros, ¡gracias!”, subrayó Francisco en su discurso.

Francisco remarcó que “al implicar a tanta gente, conseguís ofrecer un concierto gratuito a miles de personas necesitadas, y con la música ofrecéis un momento de encuentro, de compartir, y luego la comida y las mantas […] estoy es muy coherente con el mensaje de la Navidad”.

“El vuestro es un concierto con los pobres. Esto es decisivo, Este “con” es la clave. Pasar del “para” al “con”. Pasar del “para los pobres” al “con los pobres”. Empiezas con el “para” pero hay que llegar al “con”. Y esto es cristiano. Dios vino por nosotros, pero ¿cómo? Viniendo a habitar con nosotros, o mejor dicho, haciéndose como nosotros. Este misterio siempre nos deja sin palabras. Es demasiado grande, nos sobrepasa. Sin embargo, podemos experimentarlo en el encuentro con el otro que es diferente de mí: cuando mi dar algo por él o ella se convierte en un recibir, se convierte en un compartir, se convierte en amistad”, ha dicho Francisco.

Asimismo, Francisco ha subrayado que “no basta la música, no bastan las luces y los adornos, no, hace falta la oración […] rezo por vosotros. Os bendigo a todos y a vuestros seres queridos y os deseo una Feliz Navidad. Y os pido por favor que recéis por mí. Y si alguno de vosotros no reza, ¡al menos enviadme buenas ondas, que hacen falta en este mundo!”.