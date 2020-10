El Papa Francisco pide escuchar el grito de las nuevas generaciones para obtener un nuevo modelo educativo

Durante el acto 'Reconstruir el pacto educativo global', elPapa Francisco ha enviado un vídeo-mensaje donde ha abordado el tema de la educación, central en la enseñanza y diálogo con el mundo. “Educar es un acto de esperanza”, ha manifestado en muchas ocasiones el sucesor de Pedro.

“Queridos hermanos cuando les invité a este simposio no imaginaba la situación en la que se desarrollaría. La covid-19 ha ampliado muchas de las emergencias que ya habíamos constatado y ha manifestado muchas otras. A las dificultades sanitarias se han sumado las dificultades económicas y sociales. Los sistemas educativos han sufrido la pandemia a nivel escolar y académico” ha empezado diciendo el Santo Padre.

La catástrofe educativa que ha provocado la covid-19

El Papa Francisco ha subrayado la brecha tecnológica que ha causado la covid-19: “En todas partes se ha intentado activar una rápida respuesta informática que ha marcado la disparidad tecnológica. Debido al confinamiento, muchos niños y adolescentes se han quedado atrás en el proceso natural pedagógico. Según algunos datos recientes de organismos internaciones, se habla de una catástrofe educativa”.

El Santo Padre ha querido remarcar el término catástrofe: “Son diez millones de niños los que podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis educativa aumentando una brecha ya de por sí alarmante, con mas de 250 millones niños en edad escolar excluidos de cualquiera actividad educativa. Es una verdadera catástrofe”

“Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas sanitarias serán insuficientes si no van acompañadas de un nuevo modelo cultural. La crisis es global y no se puede reducir o limitar a un único ámbito. En este contexto no son suficientes los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación.” ha comentado el Pontífice en el vídeo-mensaje.

La importancia de la educación

Sobre la educación, el Papa Francisco tiene claro que “ante todo es una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Por tanto, la educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista que a veces degenera en un “culto al yo” y a la primicia de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser el de la división y de la falta de escucha. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad”.

Para el Santo Padre hay que escuchar “el grito de las nuevas generaciones que manifiestan el reto de un nuevo modelo educativo que no mire para otro lado favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derecho, grandes pobrezas y exclusiones humanas”. “Se trata de un itinerario integral en el que se salga al encuentro con esas situaciones de soledad que generan depresiones, odio verbal, o fenómenos de acoso entre los jóvenes. Un camino compartido en la que no se permanezca indiferente ante el acoso a los menores” ha subrayado Francisco.

Para el Pontífice argentino “en la historia hay momentos en los que hay que tomar decisiones fundamentales que dan una determinada posición ante posibles escenarios futuros. En la actual situación sanitaria consideramos que es el momento de firmar un Pacto Educativo Global que involucre los jóvenes, escuelas, universidades, instituciones, religiones y gobernantes”.

“El valor de nuestras prácticas educativas no se medirá por superar pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Un mundo diferente es posible” ha indicado Francisco, quien ha hecho un llamamiento de manera particular a hombres y mujeres de cultura, de ciencia, de deporte, de los medios de comunicación, para que también “firmen este pacto y se hagan promotores de los valores del cuidado, de la paz, de la justicia y de la bondad”.

"Poner al centro la persona en todo proceso educativo"

Papa Francisco nos pide además ser “parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos antes la gran oportunidad de manifestar nuestra fraternidad humana, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de aumentar los odios”.

“Capacidad para crear una armonía, esto es lo que necesitamos hoy. Nos comprometemos en poner al centro en todo proceso educativo la persona, su valor y su dignidad, para hacer sobresalir su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la cultura del descarte” ha dicho el Santo Padre en el vídeo mensaje.

Papa Francisco ha indicado además siete principios para este Pacto Global Educativo: en primer lugar nos pide escuchar la voz de los niños, adolescentes, jóvenes al que transmitimos esos valores para construir un mundo de paz. En segundo lugar, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación.

Después, tener la familia como primera educadora y en cuarto lugar, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables. El Santo Padre nos pide además “comprometernos a estudiar para encontrar otra forma de economía para que esté verdaderamente al servicio del hombre”. También nos pide “custodiar nuestra casa común protegiéndola de la explotación de sus recursos adoptando estilos de vida más sobrios”. Y por último, “aprovechar las energías renovables respetuosas del entorno humano siguiendo los principios de la economía circular”.

Para concluir, el Papa Francisco ha recordado que “las grandes transformaciones no se construyen en el escritorio, hay una arquitectura de la paz en la que intervienen diferentes instituciones y personas de una sociedad, sin excluir a nadie. Así tenemos que seguir, todos juntos, cada uno como es, siempre mirando juntos hacia adelante, hacia una construcción de la sociedad donde no haya lugar para la cultura del descarte”.