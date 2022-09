El Papa Francisco a los científicos: "El conocimiento debe tener como objetivo la construcción de la paz"

"Es necesario movilizar todos los conocimientos basados en la ciencia y la experiencia para superar la miseria, la pobreza, la nueva esclavitud y para evitar las guerras. Rechazando algunas investigaciones, inevitablemente destinadas, en circunstancias históricas concretas, a un final de muerte, los científicos de todo el mundo pueden unirse en una voluntad común de desarmar la ciencia y formar una fuerza de paz". El Papa Francisco ha estado presente este sábado en la reunión con los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias centrada en el tema: "La ciencia básica para el desarrollo humano, la paz y la salud planetaria”.

El Señor no nos aleja de su amor, no se desanima, no se cansa de darnos confianza con ternura. ¡Dios cree en nosotros! Se fía de nosotros y nos acompaña con paciencia. No se desanima, sino que pone siempre su esperanza en nosotros.