El Papa Francisco envía un mensaje a los voluntarios de la JMJ 2023: "Son una fuerza de la Iglesia"

Este lunes, 5 de diciembre, se celebra la Jornada Mundial del Voluntariado y el Papa Francisco ha enviado un vídeo-mensaje a los voluntarios de la JMJ 2023 que se celebrará del 1 al 6 de agosto en Lisboa.

En el vídeo, el Santo Padre ha hablado de la generosidad de todos aquellos que mantienen la obra de la Iglesia con su trabajo voluntario: “El voluntariado es una gracia de Dios […] es una 'fuerza de choque' que permite salirse de lo establecido para conseguir algo”.

El Santo Padre ha agradecido a los voluntarios por “su generosidad”, la “generosidad de cada voluntario”, ellos que son una fuerza arrolladora, “una fuerza de la Iglesia, una expresión de la misión de la Iglesia”, porque son quienes mantienen con su “voluntariado la acción de la Iglesia”.

"Una de las cosas que más me llama la atención cuando visito algunas iglesias - comienza el mensaje del Papa - es la fuerza del voluntariado. Sí, está el obispo, el cura, las monjas, los laicos y todo lo demás, pero el voluntariado crea la unidad”.

"O mundo precisa de voluntários que queiram comprometer-se com o bem comum", Papa Francisco ??#OVídeoDoPapa deste mês fala-nos sobre o voluntariado e a necessidade de "trabalhar com as pessoas a quem se serve" para ficarmos "abertos às necessidades dos outros"#JMJ#Lisboa2023https://t.co/hTh7N8JoWA