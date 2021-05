El Papa Francisco celebrará una Misa por los fieles de Myanmar en la Basílica de San Pedro

El anuncio llegó a primera hora de la tarde desde la Prefectura de la Casa Pontificia: el Papa Francisco celebrará una misa para la Comunidad de fieles de Myanmar que residen en Roma.

La celebración tendrá lugar el próximo 16 de mayo, solemnidad de la Ascensión, a las 10:00, en el Altar de la Cátedra de San Pedro.













En el Regina Coeli del pasado domingo, hablando de la tradicional devoción mariana en el mes de mayo y de la iniciativa del Rosario que involucrará a los principales santuarios del mundo, el PapaFrancisco mencionó al país alabando la iniciativa de la Iglesia birmana. "En este contexto - dijo - hay una iniciativa muy cercana a mi corazón: la de la Iglesia birmana, que nos invita a rezar por la paz reservando para Myanmar un Avemaría diario del Rosario. Cada uno de nosotros se dirige a nuestra Madre cuando está en necesidad o en dificultad; nosotros, en este mes, pedimos a nuestra Madre del Cielo que hable a los corazones de todos los responsables de Myanmar para que encuentren el valor de recorrer el camino del encuentro, la reconciliación y la paz".





















El Papa ha pedido en repetidas ocasiones a los manifestantes que no emprendan acciones violentas y a las autoridades que no repelan a los manifestantes con el uso de la fuerza. "Que el diálogo prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia, y que la comunidad internacional preste la ayuda necesaria para que las aspiraciones del pueblo de Myanmar no se vean ahogadas en la violencia", había dicho el Papa Francisco en su audiencia general del 17 de marzo. Pero había utilizado una expresión aún más fuerte diciendo: "Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar y digo: basta de violencia. Yo también extiendo mis brazos y digo: que prevalezca el diálogo. El derramamiento de sangre no resuelve nada. Que prevalezca el diálogo".

Y el 3 de marzo, de nuevo en la audiencia general, el Papa volvió a acordarse de la población de la antigua Birmania, de donde habían llegado noticias de graves tensiones, con la esperanza de una solución pacífica. Sus pensamientos se dirigieron en particular a los jóvenes y dirigentes detenidos: "Que a los jóvenes de esa querida tierra se les conceda la esperanza de un futuro en el que el odio y la injusticia dejen paso al encuentro y la reconciliación"