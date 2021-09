El mensaje del Papa a los marinos con ocasión del Día Marítimo Mundial: "Han afrontado muchos sacrificios"

El Papa Francisco ha publicado un tweet en su cuenta oficial con ocasión del Día Marítimo Mundial que se celebra este jueves, 30 de septiembre.

“Oremos juntos por los marineros y los pescadores, que en los últimos tiempos han afrontado muchos sacrificios asegurando, con su trabajo, alimentos y otros géneros de primera necesidad a la familia humana para aliviar los sufrimientos causados por la pandemia” ha dicho el Santo Padre.

#OremosJuntos por los marineros y los pescadores, que en los últimos tiempos han afrontado muchos sacrificios asegurando, con su trabajo, alimentos y otros géneros de primera necesidad a la familia humana para aliviar los sufrimientos causados por la pandemia. #DíaMaritimoMundial — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 30, 2021

El Día Marítimo Mundial impulsado por la ONU

Este Día Marítimo Mundial es una fecha impulsada por la ONU, a través de la Organización Marítima Internacional, que impulsó este día para celebrar la contribución de la industria marítima internacional hacia la economía del mundo, así como la importancia de la seguridad marítima y el medio marino.

La ONU ha subrayado el grave problema de los miles de marinos que, en el contexto de la pandemia de la covid-19, han quedado varados en el mar, lejos de sus seres queridos, con el temor al contagio. Según datos oficiales, desde septiembre de 2020, hay unas 40.000 personas que no han podido regresar a sus hogares.

El videomensaje publicado en 2020

La cuestión de los marinos en varios ocasiones por la Iglesia y, en particular, por el Santo Padre que publicó un videomensaje publicado en junio de 2020, expresó su preocupación y cercanía por los sacrificios que afrontan estos trabajadores, garantizando el transporte del 90% de los bienes y equipos médicos que viajan por todas partes del mundo: “Sepan que no están solo y que no han sido olvidados”, dijo el Santo Padre en ese vídeo.

Papa Francisco concluyó: “Su trabajo en el mar a menudo los mantiene alejados, pero ustedes están presentes en mi oración y en mi mente, así como en la de los capellanes y voluntarios de Stella Maris. El mismo Evangelio nos lo recuerda cuando nos habla de Jesús con sus primeros discípulos, que eran todos pescadores, como ustedes. Hoy deseo enviarles un mensaje y una oración de esperanza, una oración de alivio y de consuelo contra toda adversidad. Al mismo tiempo, animo también a todos los que trabajan con vosotros en el apostolado del mar".