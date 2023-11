El mensaje del Papa en el Ángelus que ha leído Paolo Luca Braida: "¿Creemos en el poder del amor?"

"Hoy no me puedo asomar a la venta apor mi problema de inflamación del pulmón, por eso no podré tampoco leer el texto, pero os agradezco mucho vuestra presencia". Así lo ha explicado el porpio Papa Francisco desde la capilla de Santa Marta debido a la ligera gripe que padece.

En la Plaza del San Pedro, muchos fieles seguirán hoy el #Ángelus desde las pantallas.

El #Papa lo rezará muy cerca, desde la capilla de Santa Marta.

Se está recuperando de una ligera gripe.#Vaticanopic.twitter.com/DAzTcnb2xZ — Eva Fernández (@evaenlaradio) November 26, 2023 El texto, que ha leido, habla sobre la caridad. "La escena que nos presenta es la de una sala real, en la que Jesús, "el Hijo del hombre" (v. 31), estásentado en un trono. Todos los pueblos están reunidos a sus pies y entre ellos están "los bienaventurados" (v.34), los amigos del Rey. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué tienen de especial estos amigos a los ojos de su Señor?Según los criterios del mundo, los amigos del rey deberían ser aquellos que le han dado riqueza y poder,que le han ayudado a conquistar territorios, a ganar batallas, a engrandecerse entre otros gobernantes, tal veza aparecer como estrella en las primeras páginas de los periódicos o en las redes sociales, y a ellos les deberíadecir: "Gracias, porque me han hecho rico y famoso, envidiado y temido". Las preguntas del #Papa desde la capilla de Sta Marta en el #Ángelus: ¿Creemos que la verdadera realeza consiste en la misericordia? ¿Creemos que la caridad es la manifestación más noble del hombre y una exigencia indispensable para el cristiano?

El papa se recupera de una gripe pic.twitter.com/2LVsUgbTWM — Eva Fernández (@evaenlaradio) November 26, 2023 Los criterios de Jesús Esto según los criterios del mundo. "En cambio, según los criterios de Jesús, sus amigos son otros: son aquellos que le han servido en laspersonas más débiles. Porque el Hijo del hombre es un Rey completamente distinto, que llama "hermanos" alos pobres, que se identifica con los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los enfermos, los encarcelados,y dice: "Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo".

Y esto "porque Jesús, nuestro Rey que se llama a sí mismo Hijo delHombre, tiene sus hermanas y hermanos predilectos en las mujeres y hombres más frágiles. Su 'sala real' estáinstalada donde hay quienes sufren y necesitan ayuda. Esta es la "corte" de nuestro Rey. Y el estilo con el quesus amigos, los que tienen a Jesús por Señor, están llamados a distinguirse es su propio estilo: compasión,misericordia, ternura. Estas ennoblecen el corazón y descienden como aceite sobre las heridas de cuantos estánheridos por la vida.Entonces, hermanos y hermanas, preguntémonos: ¿creemos que la verdadera realeza consiste en lamisericordia? ¿Creemos en el poder del amor? ¿Creemos que la caridad es la manifestación más noble delhombre y una exigencia indispensable para el cristiano? Y, por último, una pregunta particular: ¿soy yo amigodel Rey, es decir, me siento personalmente implicado en las necesidades de las personas que sufren y queencuentro en mi camino?María, Reina del Cielo y de la Tierra, nos ayude a amar a Jesús, nuestro Rey, en sus hermanos máspequeños".