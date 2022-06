Francisco sobre Ucrania y Rusia: “No se puede reducir la guerra a una distinción entre buenos y malos”

“Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo llevada a cabo por las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Pero el peligro es que sólo veamos esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada". Así lo ha expresado el Papa Francisco en una conversación que mantuvo con las revistas de los jesuitas, que ha publicado este 14 de julio La Civiltà Cattolica.

El pensamiento por la población ucraniana afligida por la guerra está siempre vivo en mi corazón. Que el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esta gente martirizada. ¡Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad! #OremosJuntos — Papa Francisco (@Pontifex_es) June 12, 2022

¿Pro-Putin?

“Alguien puede decirme en este momento: ¡pero si eres pro-Putin! No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos”, expresa el Papa Francisco.

Por el contrario, el Santo Padre alerta de que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania “lo vemos así porque está más cerca de nosotros y toca más nuestra sensibilidad. Pero hay otros países muy lejanos donde la guerra sigue y a nadie le importa”. Ante ello, ha animado a las revistas de los jesuitas a abordar “el lado humano de la guerra”: “Ojalá sus revistas abordaran el drama humano de la guerra. Está muy bien hacer un cálculo geopolítico, estudiar las cosas en profundidad. Deben hacerlo, porque es tu trabajo. Reflexionar sobre esto ayudaría mucho a la humanidad y a la Iglesia.

Conversación con Kirill

Durante la conversación el Papa ha revelado que mantuvo una conversación de 40 minutos con el Patriarca Kirill. "En la primera parte me leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra. Cuando terminó, intervine y le dije: «Hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo». Tenía que reunirme con él el 14 de junio en Jerusalén, para hablar de nuestros asuntos. Pero con la guerra, de mutuo acuerdo, decidimos posponer la reunión a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no se malinterpretara. Espero encontrarme con él en una asamblea general en Kazajistán en septiembre. Espero poder saludarlo y hablar un poco con él como pastor”.

Camino sinodal alemán

Entre otros temas, en la entrevista, el Papa fue cuestionado sobre el proceso sinodal alemán y el camino que están recorriendo allí algunas diócesis. El Papa ha desvelado que de dirigió al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, para decirle: "Hay una muy buena Iglesia evangélica en Alemania. No necesitamos dos”. El problema surge “cuando la vía sinodal proviene de las élites intelectuales y teológicas, y está muy influenciada por las presiones externas. Hay algunas diócesis donde el camino sinodal se está haciendo con los fieles, con el pueblo, lentamente”.

El hecho de que haya diferentes puntos de vista “está bien”. El problema, expresa el Pontífice, “es cuando hay presión. Eso no ayuda. Sin embargo, no creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos. Y la trato como a cualquier otra diócesis del mundo que tenga conflictos”.