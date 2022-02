Francisco recibirá a indígenas de los internados canadienses en el Vaticano: "Avanzar hacia la reconciliación"

Una delegación de indígenas de Canadá se reunirá con el Santo Padre en la última semana de marzo. Así lo ha anunciado la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, la Asamblea de las Primeras Naciones, el Consejo Nacional Métis y los Inuit Tapiriit Kanatami en una declaración conjunta.

En el comunicado se puede leer que “en estrecha colaboración con el Vaticano, se han confirmado las nuevas fechas. El Santo Padre ahora tiene programado reunirse con delegaciones indígenas durante la semana del 28 de marzo de 2022. Una Audiencia Privada con todos los participantes tendrá lugar el viernes, 1 de abril de 2022”.

