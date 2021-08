El fino sentido del humor del Papa con el director de la serie de 'The Chosen': "¿Él es Jesús... y tú Judas?"

El Papa Francisco vivió junto al actor católico Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesucristo en la serie 'The Chosen', uno de los más momentos más emotivos durante la Audiencia General de este miércoles. Con este encuentro, Roumie aseguraba cumplir el sueño de su vida: “Desde que era niño, siempre quise conocer al Papa e ir a la Jornada Mundial de la Juventud, y nunca supe cómo hacerlo. Mis padres eran inmigrantes, así que eso no era algo que ellos supieran".

La charla que mantuvieron el Santo Padre y el afamado actor se produjo en español. Roumie no dudó en pedir al Sucesor de Pedro que rezara por él mientras continúa interpretando a Jesús en la serie de Internet: "Sus ojos se iluminaron un poco cuando dije eso", relató el actor.

