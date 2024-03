Esto dijo el Papa Francisco justo antes de enterrar a Benedicto XVI: sus 11 años de pontificado

El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer Papa americano de la historia. Su undécimo aniversario al frente de la Iglesia ha estado marcado por grandes viajes y documentos. Desde el inicio de su Pontificado, ha priorizado sus viajes a países de 'las periferias geográficas y existenciales'.

Su ministerio petrino también ha estado marcado por las reformas vaticanas, entre ellas las del Colegio Cardenalicio y la Curia Romana. Además, ha canonizado a grandes figuras de la Iglesia como Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI o la Madre Teresa de Calcuta.

Francisco es un Papa comprometido con la justicia, y por ello, la lucha contra los abusos ha sido y seguirá siendo una de sus prioridades. Tal es su preocupación por este tema que, en febrero de 2019, Francisco invitó a los presidentes de todas las conferencias episcopales al Vaticano a reunirse en una Cumbre sobre la Protección de los Menores en la Iglesia para trabajar esta cuestión y trabajar por su erradicación.

El diálogo interreligioso es otra cuestión que ha estado muy presente en estos años: Francisco ha acuñado el concepto de 'fraternidad humana'. Los migrantes y refugiados han sido dos de los focos del Santo Padre y ha protagonizado momentos memorables, como el del 8 de julio de 2013, cuando Francisco lanzó al mar una corona de flores para recordar a los inmigrantes muertos en el mar en su visita a Lampedusa. Un viaje lleno de gestos con refugiados, migrantes y presos, que demostraron su cercanía con los 'últimos' del Sur de Italia.

Un Papa comprometido con los jóvenes y las cuestiones sociales. Sería imposible resumir once años de Pontificado, pero en el portal de ECCLESIA hemos seleccionado once momentos destacados del Pontificado de Jorge Mario Bergoglio.

El primer discurso de Bergoglio como Papa: "Han ido a buscarlo casi al fin del mundo"

El 13 de marzo de 2013 fue elegido el primer Papa americano y jesuita de la historia: Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires. Tras la renuncia de Benedicto XVI, Francisco fue elegido en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave

En una entrevista que concedió a la periodista Valentina Alazraki en 2015, dos años después de su elección, Francisco recordó que hasta el segundo día del cónclave no comenzó a ponerse nervioso. Ya en el almuerzo de aquel día notó “algo raro”, porque los cardenales empezaron a preguntarle por su salud. Antes del cónclave no aparecía en ninguna lista de papables, por lo que para él fue una sorpresa.

audio

Recordando aquella jornada de hace 10 años, el Papa Francisco añadía que durante la votación rezaba el Rosario y tenía mucha paz: “Hasta el día de hoy no la he perdido. Es algo de adentro, que es como un regalo”.

Francisco nunca olvida el momento en el que se asomó al balcón por primera vez: “yo no sabía lo que iba a decir. Sentí profundamente que un ministro necesita la bendición de Dios, pero también la de su pueblo. No me atreví a decir que el pueblo me bendijera. Simplemente, dije ‘recen para que Dios a través suyo me bendiga’. Pero me fue saliendo todo espontáneo. Igual que lo de rezar por Benedicto. No sé. No preparé nada. Salió solo”, confesó.

Lampedusa, primera salida fuera del Vaticano: Toda una declaración de intenciones

El primer viaje de Francisco fuera de los muros vaticanos fue el 8 de julio de 2013 a Lampeduso, la isla italiana a la que llegan la mayor parte de los inmigrantes que tratan de alcanzar Europa por esa ruta del Mediterráneo.

Si los primeros viajes internacionales de los gobernantes cuando acceden al poder suelen ser a países que requieren de atención prioritaria para los intereses de su país, el nuevo Papa hizo de su primera salida toda una declaración de intenciones.

audio

Invitado por el párroco local, el Santo Padre fue a Lampedusa a sacudir conciencias: las de quienes, diciéndose cristianos, no actúan como tales, y las de aquellos que, sin serlo, tampoco se conmueven ante al drama y el sufrimiento ajenos. Entre pateras y cayucos, Francisco denunció en la Eucaristía el drama de los migrantes, oró por los miles de muertos ahogados en ese cementerio llamado Mediterráneo, y clamó contra la “globalización de la indiferencia”.

Además, Francisco pidió perdón “por los que se han acomodado y encerrado en su propio bienestar que lleva a la anestesia del corazón”, y “por los que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que llevan a estos dramas”.

El mensaje de Francisco a los jóvenes en la JMJ de Río de Janeiro: "¡Hagan lío!"

Del 23 al 28 de julio de 2013 tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, la primera presidida por el Papa Francisco. Un acontecimiento global que superó, sin duda, todas las expectativas que tenían los organizadores ya que, según datos oficiales, casi cuatro millones de jóvenes participaron en la Misa de Clausura.

Fueron muchos los discursos profundos en los que el Santo Padre logró tocar el corazón de la gente a través de sus palabras: claras, concisas y alentadoras. Uno de los más populares fue aquel mensaje pronunciado por Francisco durante su encuentro con los jóvenes argentinos en la Catedral de San Sebastián, el jueves 25 de julio de 2013.

“¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío... va a haber, que acá en Río va a haber lío... va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, si no salen se convierten en una ONG ¡y la Iglesia no puede ser una ONG!”

audio

Francisco dispuso que las mujeres participasen en el rito del lavatorio de los pies

El Papa Francisco se adelantó a la norma con la práctica. En sus tres Jueves Santos como Pontífice antes de 2016, siempre incluyó a mujeres en el rito del lavatorio de pies. Una costumbre que también tenía cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Y es que, para manifestar este significado pleno del rito a cuantos participan en él, Francisco consideró oportuno cambiar la norma "de modo que los pastores puedan elegir a un grupo de fieles que represente la variedad y la unidad de cada porción del pueblo de Dios. Ese grupo puede estar formado por hombres y mujeres y, convenientemente, por jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, clérigos, consagrados, laicos". audio Así, tres años después de su elección, después de una atenta ponderación "he llegado a la deliberación de aportar un cambio en las rúbricas del Misal Romano. Dispongo por lo tanto que se modifique la rúbrica en la que las personas elegidas para el lavatorio de los pies deban ser hombres o muchachos, de manera que, a partir de ahora, los Pastores de la Iglesia puedan elegir a los participantes en el rito entre todos los miembros del Pueblo de Dios", decretó Francisco. El Papa denuncia en Perú el expolio del Amazonas: "Nunca estuvo tan amenazada" "Probablemente los pueblos amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora", enfatizó el Sumo Pontífice en su discurso ante los indígenas en enero de 2018. "He querido venir a escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia. Quiero reafirmar con ustedes una defensa de la vida, de la tierra y de las culturas. La amenaza contra sus territorios viene por la perversión de ciertas políticas sin tener en cuenta al ser humano", subrayaba en su mensaje a los indígenas el Santo Padre, quien desde el primer momento de su Pontificado mostró su preocupación por el cuidado de la Casa Común, reflejado en la encíclica Laudato SI' del año 2015, y que tuvo una segunda parte en octubre de 2023. "Esta problemática provoca asfixia a su pueblo, inmigración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera a la Amazonía como una expensa inagotable para los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Propongo tener espacios de diálogos con los pueblos nativos. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores", reclamaba Francisco en tierras peruanas.

Francisco y Ahmed Al-Tayyeb: histórica firma de un documento para la fraternidad El 4 de febrero de 2019 es una fecha clave en el Pontificado de Jorge Mario Bergoglio, cuando junto al jeque Ahmed Al Tayyeb, gran imán de la universidad Al Azhar de El Cairo, firmaron en Abu Dhabi el «Documento sobre la Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia común». Una declaración que, a la postre, serviría de base al Santo Padre para su encíclica Fratelli tutti (3 octubre 2020). audio El documento fue concebido como la piedra angular de una nueva relación entre cristianismo e islam, una relación basada en una mayor comprensión y tolerancia mutuas. Fue una apuesta valiente y necesaria por parte de los “dirigentes” de dos religiones que profesan más de dos mil millones de personas en todo el mundo. Los analistas en seguida calificaron el documento de “profético” y “revolucionario”. El propio Papa subrayó su importancia en el vuelo que lo traía de vuelta de ese histórico viaje a los Emiratos Árabes Unidos, el primero que hacía un Pontífice a la Península Arábiga. “Hemos rezado mucho —dijo a los periodistas en el avión—, porque para mí hay un solo peligro grande en este momento: la destrucción, la guerra, el odio entre nosotros. Y si nosotros los creyentes no somos capaces de darnos la mano, abrazarnos, besarnos y también rezar, nuestra fe será traicionada”.

La bendición 'Urbi et Orbi' en una Plaza de San Pedro vacía: "En la misma barca"

El 27 de marzo de 2020 los cimientos del mundo temblaban después de que la covid-19 nos encerrara en casa. Los hospitales colapsaban, las muertes diarias a causa del virus se contaban por miles en Europa y la economía quedó paralizada en la práctica totalidad.

En este contexto de incertidumbre, el Papa Francisco impartió una bendición 'Urbi et Orbi' histórica y extraordinaria -normalmente se imparte el Domingo de Pascua y el Día de Navidad- ante una Plaza de San Pedro completamente vacía y lluviosa para pedir a todos remar en la misma barca para luchar contra la pandemia que costó la vida a millones de personas en todo el mundo.

La humanidad fue sorprendida por una "tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos", manifestó aquella tarde el Santo Padre.

audio

El obispo de Roma afirmaba que los seres humanos no son autosuficientes y solos se hunden. "Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo", instó.

Una visita para la historia: Francisco viaja a Irak

Del 5 al 8 de marzo de 2021, el Papa Francisco visitó Irak. Fue un viaje histórico, el primero de un Pontífice al país de Oriente Medio. Ni Juan Pablo II primero, ni Benedicto XVI después, pudieron hacer realidad su sueño de peregrinar a Ur de Caldea, la patria de Abraham, como querían, a causa de las continuas guerras que se sucedían.

Francisco sí logró ir a Ur. Y también a Mosul, la ciudad convertida por el Estado Islámico en la capital de su califato, en donde rezó por todas las víctimas de la guerra, tanto en Irak como en Oriente Medio. La introducción de esa sentida oración en Mosul fue un alegato por la concordia y el entendimiento entre cristianos y musulmanes y todavía resuena hoy entre los creyentes. “Si Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es Dios del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos», dijo el Romano Pontífice en la Plaza de la Iglesia de la ciudad, escenario de tanta persecución y sufrimiento.

audio

Francisco rezó por las víctimas de la locura islamista en Irak el día 7. Pero el día anterior dejó también otra imagen para la historia al visitar en su casa de Nayaf al ayatolá Alí Al-Sistani.

Un encuentro para la historia de COPE: la entrevista de Carlos Herrera al Papa



A la hora de la sobremesa, el último fin de semana de agosto, con ‘su’ Virgen de la Candelaria y más de diez páginas de preguntas y anotaciones bajo el brazo. Así llegaba Carlos Herrera a la residencia Santa Marta del Vaticano para esa entrevista al Papa Francisco. Escribía así un nuevo capítulo en la historia de la radio española, con la que el comunicador mejor valorado de las ondas daba entonces el pistoletazo de salida a la nueva temporada de ‘Herrera en COPE’ el 1 de septiembre de 2021.

Se trataba de la única entrevista concedida por el Santo Padre a una radio española y también la primera después de que fuese intervenido en julio de una estenosis diverticular: “Todavía vivo”, le respondía Francisco entre risas a Carlos Herrera, quien abría la conversación preguntándole precisamente por su estado de salud.

video

El pontífice argentino incluso ofrecía durante la entrevista con el comunicador andaluz algunos detalles que rodearon la operación, de la que un enfermero del servicio sanitario de la Santa Sede fue protagonista hasta el punto de empujarle a tomar una decisión contraria al criterio de algunos, según ha desvelado el propio Francisco: “¡Me salvó la vida! Me dijo: ‘Usted tiene que operarse’. Había otras opiniones: ‘No, que con antibiótico…”. Pero la explicación que le dio este sanitario con más de 30 años de experiencia fue clave: la cirugía detectó que había un tramo necrosado y, tal y como revela el Papa Francisco por primera vez, ahora “tiene 33 centímetros menos de intestino”.

Una entrevista en la que el Santo Padre hizo balance de su pontificado, analizó el contexto político internacional o sobre su posible viaje a España, entre otros asuntos.

Por primera vez en la historia, una Papa entierra a otro Papa

El Papa Francisco ofició el 5 de enero de 2023 el funeral por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro ante unas 50.000 personas. A hombros de los doce llamados gentilhombres, el féretro con los restos mortales del Papa emérito fueron trasladados al atrio de la plaza desde el interior de la basílica. Un fuerte aplauso acogió la aparición del ataúd en la puerta principal de la basílica de San Pedro, rodeada por una densa niebla.

Una imagen que paralizó por unas horas el mundo: Nunca antes se había visto a un Papa enterrar a otro Papa. En su homilía, Francisco destacó la "sabiduría, delicadeza y entrega" que Benedicto XVI "supo esparcir a lo largo de los años". La procesión partió en medio del toque de las campanas y a su llegada al sagrario de la plaza, el ataúd fue colocado delante del altar, en el suelo, sobre una alfombra.

audio

El pontífice argentino presidió, en lo que fue casi una circunstancia inédita en la historia de la Iglesia católica, el funeral de su predecesor, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años tras casi 10 desde su renuncia al pontificado. La homilía de Francisco, que leyó sentado debido a sus problemas de rodilla, comenzó con las palabras "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", que son las últimas que el Señor pronunció en la cruz según el Evangelio.

El Papa, en la JMJ de Lisboa "En la Iglesia caben todos, todos, todos"

Eran las 16h de la tarde del 3 de agosto y el céntrico parque Eduardo VII de Lisboa ya estaba lleno de jóvenes de todo el mundo que esperaban la llegada del Papa Francisco.

Fue un auténtico baño de masas el que tuvo Francisco aquella tarde en la capital portuguesa, sede de la JMJ 2023. En su mensaje, el Sucesor de Pedro invitaba a los jóvenes a ser “ecos vibrantes de la llamada amorosa de Dios, porque somos valiosos a sus ojos, a pesar de aquello que a veces ven nuestros ojos, empañados por la negatividad y deslumbrados por tantas distracciones”.

audio

Durante su discurso, Francisco tuvo la posibilidad de responder a algunas cartas de jóvenes que le llegaron en los días anteriores a la JMJ, cartas donde los jóvenes afirmaban sentirse excluidos o no aceptados en los lugares de la Iglesia: “Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías: en la Iglesia hay espacio para todos, todos, todos, no sobra nadie".