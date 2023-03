De los pasillos de un hospital hasta el Vaticano: así fue el día en el que Spiderman se encontró con Francisco

El 23 de junio de 2021 era un miércoles y, como de tradición desde el año 1939, se celebraba en el Vaticano una Audiencia General. Sin embargo, ese miércoles, seguramente el Papa no se lo va a olvidar. Entre los asistentes en esa Audiencia, que en aquel entonces se celebraba en el Patio de San Dámaso, también se encontraba Spiderman.

Esta es la historia de Mattia Villardita, un joven que trabaja en un puerto cerca de la ciudad italiana de Génova, pero que luego, en su tiempo libre, se pone el disfraz de Spiderman y empieza a ayudar a los niños hospitalizados. Un trabajo admirable que tiene su origen en su propia historia de vida. Con casi 200 mil seguidores en Instagram, Mattia se ha convertido en todo un 'influencer' en Italia.

La historia de Mattia Villardita

Mattia hasta los 19 años estuvo siendo tratado en el Hospital Gaslini de Génova debido a una malformación congénita, por lo que tuvo que someterse a varias cirugías y pasar mucho tiempo hospitalizado. Desde hace cuatro años este Spiderman italiano dedica su tiempo libre para hacer felices a los niños que se encuentran en los hospitales en Liguria. Aunque ya cuando era muy pequeño, tan solo un niño, le gustaba hacer el bien.

Un joven que incluso cuando trabaja en el puerto puede llevar su traje de superhéroe debajo. Está siempre listo para ayudar, para dar una mano cuando los niños hospitalizados lo necesiten. A quienes él admira: “El superhéroe no soy yo, son los niños los que están en el hospital”.

"Me disfracé de Spiderman para arrancar una sonrisa a los pequeños que están en el hospital: lo hago porque tengo una enfermedad congénita, durante 19 años entré y salí del hospital Gaslini en Génova, y me hubiera encantado, cuando estuve allí, solo, en mi cama, para ver a Spiderman entrar por la ventana de mi habitación”, dijo Mattia en una entrevista en exclusiva a ECCLESIA.

¿Cómo entró Spiderman en el Vaticano?

Pero, ¿cómo pudo entrar un hombre con un disfraz de Spiderman en el Vaticano? Todo empezó con una llamada: “Yo estaba en Roma un martes por la noche y al día siguiente tenía que ir al Hospital 'Gemelli' a ver a los niños y a las familias con la banda de la Policía Nacional. Esa noche sonó mi móvil y era un número que no conocía, pero decidí contestar y era la Secretaría del Vaticano diciéndome que al día siguiente había Audiencia General del Santo Padre y me preguntó si quería asistir. Estaba con mi hermano y la verdad que fue un verdadero honor escuchar esas palabras. Además, me dijeron que iba a tener la oportunidad de hablar directamente con él”.

Mattia no se lo podía creer: “Fue una gran emoción porque realmente son cosas que no pasan todos los días”. El “problema” para Mattia era que era junio y en su maleta solamente había una camiseta de tirantes, unos pantalones cortos, unas zapatillas y el disfraz de Spiderman: “Le dije a la persona que me había llamado que no llevaba nada elegante y que ni siquiera iba a tener tiempo de ir a comprar algo. Me dijo que no me preocupara y que viniera con el disfraz porque le gustaba. Me dijo que con el disfraz representaba la bondad y la belleza del voluntariado que estaba donando”.

"Ve y haz lo que sabes hacer"

Al día siguiente Mattia llegó al Vaticano “escoltado por la policía” porque “obviamente si entras con un disfraz de Spiderman en el Vaticano te paran en un segundo”. Le acompañaron a las sillas en primera fila y Mattia no puede olvidar la cara del Papa cuando le vio: “Era una cara de felicidad […] no me sentí en ningún momento fuera de lugar. Tuvimos una breve charla y yo no podía llevarle nada, así que lo único que le di fue mi máscara que ya no llevaba en el día a día. Se la di diciendo que a través de esos ojos veía tanto dolor, tanto sufrimiento, y le pedí que rezara por esos niños y esas familias”.

El Papa le regaló un rosario bendecido y conocía toda la historia de Mattia: “Lo gracioso fue que en ese momento la gente empezó a gritar la palabra 'Spiderman' y yo me sentí un poco incómodo porque el Papa estaba allí y me estaban llamando a mí. Él se rió y me pidió un favor: había chicos discapacitados, en silla de ruedas, y me dijo: "Ve y haz lo que sabes hacer". Entonces fui allí estar entre esos chicos, haciendo fotos, charlando. Fue uno de los días que nunca olvidaré”.

Para Mattia, a nivel humano, “fue un encuentro increíble, por lo que él representa […] él también, sin querer exagerar, “tiene una gran responsabilidad”, igual que Spiderman. Es una persona abierta al cambio, alguien que intenta como Santo Padre cambiar las cosas e intentar que evolucionen. Percibí en él a una gran persona, en un entorno que no es tan sencillo como es el Vaticano. En términos de encuentros humanos que he hecho en mi vida, tranquilamente lo puedo poner en el primer lugar”.

Medalla al Honor de Mérito

En el año 2020, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, le entregó la Medalla al Honor de Mérito por "el altruismo y las iniciativas imaginativas con las que contribuye a paliar el sufrimiento de los pacientes más jóvenes del hospital". Podría ser la definición perfecta de un superhéroe, "alguien que intenta hacer el mundo mejor de lo que lo encontró".

Mattia sabe perfectamente lo que significa estar dentro de un hospital donde “muchas veces ni siquiera te das cuenta del paso del tiempo, no sabes qué día es, no sabes qué hora es. Sé muy bien lo importante que es tener alguien que venga de vez en cuando a traer un poco de sonrisa y alegría en ese mundo”.

El Spiderman italiano tiene un sueño para el futuro y lo ha desvelado en la entrevista que ECCLESIA le ha hecho para este especial sobre el 10º aniversario del Papa Francisco: “He recibido una petición de un hospital de Buenos Aires y me gustaría poder ir un día allí con el Santo Padre. Sé que él va a menudo a Roma, al Hospital Bambin Gesú y al Hospital Gemelli a visitar a los niños. Creo que al Papa le gusta Spiderman por el simple hecho de que creo que es el único superhéroe que demuestra que está apegado a los ideales de la vida”.

ECCLESIA espera que Mattia pueda cumplir un día su sueño de ir a Buenos Aires con el Papa. Mientras tanto, que siga ayudando a los más pequeños y entre tanto sufrimiento y dolor que ve a través de su máscara, también vea alguna sonrisa.