El gesto del Papa con Gian Piero 'Wue', el méndigo que recoge dinero para los más pobres: "Me emocioné"

El 17 de diciembre de 2022, el protagonista de nuestra historia, Gian Piero 'Wue', entraba en el Vaticano para recoger el Premio Nacional de la Bondad por su solidaridad. Hasta allí parece una historia normal. Sin embargo, la historia de Gian Piero es todo, menos que normal: “Los que decidieron darle el premio se dieron cuenta de que su historia era especial, una historia de dificultades personales, de humanidad, de deseo de darse a los demás”.

Lo especial de este relato es que Gian Piero 'Wue' es un méndigo que vive en la ciudad italiana de Viareggio, en la Toscana, y su casa es un pequeño almacén destartalado. Allí llego hace 8 años y desde entonces se dedica a recoger céntimos para hacer la compra a los más necesitados.

Una vez reunido el dinero, lo lleva a un banco y le cambian los céntimos en vales comida. Los lleva a una pequeña tienda, “aliada” en este cometido y losdueños los transforman en alimentos para los indigentes y los más necesitados: aceite, pasta, café, mantequilla, cereales, etc...a menor precio que en cualquier otro lugar de la ciudad. Y eso es lo que Gian Piero da a otros sin techo.

La vida de este hombre ha tenido muchos capítulos: fue abandonado por sus padres, creció en un orfanato en Génova y allí sufrió violencia física y psicológica, por lo que decidió escapar. Consiguió graduarse en Hostelería y la oportunidad de su vida le llegó al conseguir trabajo en Estados Unidos, nada menos que como chef en los hoteles Hilton.

Su estado de salud empeoró y se le detectó una enfermedad degenerativa que arruinó todos sus planes profesionales. En 1997, con el dinero que había ahorrado, decidió volver a Italia. Los ahorros no duraron mGucho y así empezó su vida en la calle. Sigue sufriendo problemas físicos, pero esta limitación no le impide seguir recogiendo monedas para continuar ayudando a otros indigentes.

Pero, ¿cómo fue ese día en el Vaticano? Toda la familia de la Cruz Roja acompañó a Gian Piero en ese viaje a Roma y Antonio Cerrai es el hombre que lo llevó hasta el Santo Padre. Todo sucedió en pocos segundos, pero hubo un gesto del Papa que impactó a todo el mundo: al acercarse Gian Piero, Francisco le besó la mano, un gesto humilde para la persona más humilde en esa entrega de premios.

“Fue algo repentino e inesperado, muy espontáneo por parte del Santo Padre. Yo estaba allí al lado y en un instante comprendimos el valor de la sensibilidad humana del Santo Padre, fue el gesto más humilde que podía haber hecho, besando una mano que se considera portadora del bien para los demás, a pesar de que es una mano vivida en condiciones precarias y extremadamente sencillas y vulnerables de una persona que se da más a los demás que a sí misma", cuenta Antonio a ECCLESIA.

El día de la entrevista, Gian Piero estaba enfermo, pero aun así tuvo la fuerza de decir unas palabras sobre ese encuentro: "Me emocioné mucho cuando me besó la mano [...] Me siento un hombre rico, un hombre sano, y siento mucha felicidad porque me siento útil y ayudo a gente que puede estar peor que yo". La historia de Gian Piero 'Wue' demuestra que, en el mundo, hay personas con un corazón enorme. Sólo hay que buscarlas.