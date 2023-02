El Vaticano y Omán inauguran relaciones diplomáticas con el establecimiento de una Nunciatura Apostólica

El Vaticano y el Sultanato de Omán anunciaron este jueves el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas basadas en "el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación" y la apertura de sus respectivas legaciones. La instauración de las primeras relaciones diplomáticas supondrá la apertura de una nunciatura apostólica en el país del Golfo Pérsico y una embajada de este ante la Santa Sede, se lee en el comunicado conjunto.

La decisión sigue la "convicción de que el establecimiento de las relaciones diplomáticas sirven al común interés de la Santa Sede y de Omán, guiados por los principios de igualdad de soberanía, de independencia, de integridad territorial y de no interferencia".

Omán, monarquía situada en la parte sureste de la península arábiga y de mayoría musulmana, es uno de los ocho países con los que el Vaticano no tenía relaciones diplomáticas (actualmente las tiene con 176 Estados y está acercándose a China, con quien rompió en 1951 tras el ascenso de Mao Zedong).

Hasta la fecha, el territorio de Omán es competencia del Vicariado Apostólico de Arabia del Sur, con sede en Abu Dhabi, y cuenta solo con cuatro parroquias y doce sacerdotes. Con este nuevo canal bilateral, la Santa Sede espera que la Iglesia católica "mediante sacerdotes y religiosas, pueda continuar a contribuir al bienestar social" del Sultanato.

Francisco ha mostrado un interés especial por tender puentes con el mundo árabe, con viajes a esa zona como el que realizó el pasado mes de noviembre a Bahréin.

Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations between the Holy See and the Sultanate of Oman - https://t.co/dNg7MLYCSn