¿Tenemos capacidad de colaborar? ¿Sabemos tomar decisiones juntos?: Así ha interpelado el Papa en el Ángelus

"¿Cómo llevamos la buena noticia del Evangelio a los demás? ¿Lohacemos con espíritu y estilo fraterno, o a la manera del mundo, con protagonismo, competitividad ycentralidad en la eficacia?". Con esta pregunta ha interpelado el Papa Francisco a los fieles congregados en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus.





Un trabajo en equipo

"Los discípulos son enviados de dos en dos, no individualmente. Ir en misión de dos en dos, desde un punto de vista práctico, pareciera tener más desventajas que ventajas. Existe el riesgo de que los dos no se lleven bien, de que tengan un ritmo diferente, de que uno se canse o enferme por el camino, obligando al otro a detenerse también", ha explicado el Papa.

Por eso, el Pontñifice ha animado a preguntarse cuál es la razón de esta elección del Señor. "La tarea de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar a la gente para recibir a Jesús; y las instrucciones que Él les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser, al testimonio que han de dar más que a las palabras que han de decir", ha respondido.

Hermanos, hermanas, no confiemos en las riquezas y no temamos nuestras pobrezas, materiales y humanas. Cuanto más libres y sencillos, pequeños y humildes seamos, más el Espíritu Santo guía la misión y nos hace protagonistas de sus maravillas. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 3, 2022

Evangelizar por medio de nuestro comportamiento

Por eso, todos estamos llamados a trabajar, "a evangelizar por medio del comportamiento". Es más, la primera acción concreta con la que los discípulos llevan a cabo su misión es precisamente la de ir de dos en dos. "No son ‘francotiradores’, predicadores que no saben ceder la palabra a otro. Es ante todo la vida misma de los discípulos la que anuncia el Evangelio: su saber estar juntos, su respeto mutuo, su no querer demostrar que son más capaces que el otro, su referencia unánime al único Maestro".

Por eso, ha explicado, se pueden hacer planes pastorales perfectos, poner en marcha proyectos bien elaborados, organizarse hasta el más mínimo detalle, "pero si no hay disponibilidad para la fraternidad, la misión evangélica no avanza".

Preguntémonos, ha concluido el Pontífice, "si tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones juntos, respetando sinceramente a los que nos rodean y teniendo en cuenta su punto de vista. En efecto, es sobre todo así como la vida del discípulo deja traslucir la del Maestro, anunciándolo verdaderamente a los demás".