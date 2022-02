¿Recuerdas cómo vivió COPE el día que Benedicto XVI renunció como Papa? Así lo contaba Eva Galvache

El 11 de febrero de 2013 era jornada festiva en el Vaticano. Todo apuntaba a un día tranquilo en San Pedro. El Papa Benedicto XVI convocaba a la prensa por la mañana para anunciar tres nuevas causas de canonización... hasta que saltó la noticia.

El Pontífice alemán comunicaba, en latín, que renunciaría el 28 de febrero como Sucesor de Pedro, al no sentirse ya con fuerzas para continuar al frente de la Iglesia Católica. Tenía por entonces casi 86 años.

“Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por mi edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino”.

“Con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005. De forma que, desde el 28 de febrero de 2013 a las 20h, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice”, sentenciaba Joseph Ratzinger.

Casi 600 años después, un Papa renunciaba, por lo que aquel día, por sorpresa, se vivió una jornada histórica. En COPE, la mañana transcurría con normalidad hasta que, de repente, diferentes agencias italianas enviaban con urgencia las alertas comunicando la decisión de Benedicto XVI.

COPE pone en marcha una programación especial

Pilar Cisneros se encontraba en antena. De repente, la compañera de la sección de Religión, Eva Galvache (fallecida en junio de 2020), irrumpió en el estudio de la tercera planta de COPE para informar a los oyentes sobre esta histórica última hora. Apenas podía hablar, ya que subió las escaleras a toda velocidad, por lo que le faltaba el aire. Finalmente lo consiguió.

“No hay nada confirmado... es que he subido las escaleras corriendo y me cuesta hablar.... bueno la agencia italiana de ANSA está diciendo que el Papa renuncia el próximo 28 de febrero. Es noticia aún sin confirmar. Todos los medios lo están dando pero no hay nada oficial”, repetía Galvache.

Pero en cuestión de minutos la noticia fue confirmada y COPE puso en marcha rápidamente una programación especial para contar la última hora de esta histórica noticia y sus efectos en la Iglesia.

“Es una sorpresa y también tengo que confesar que un dolor. Benedicto XVI no ha dejado de reconocer públicamente que en caso de que un Papa no se sintiera con la capacidad física o intelectual par llevar a cabo su misión, no solo tiene el derecho, sino incluso el deber de renunciar. Ahora entendemos aquellas palabras que podían parecer literarias entonces. Lo que no conocíamos es esta percepción que el Papa podía tener de su propia situación, y que él lo ha explicado con una transparencia total, como ha sido la marca de su Pontificado”, remarcaba el director editorial de COPE, José Luis Restán en antena.

El cardenal Rouco Varela: "Estamos afectados y huérfanos"

Y las reacciones de todo tipo no se hicieron esperar. El por entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, aseguraba sentirse afectado y huérfano ante esta decisión, y agradecía a Joseph Ratzinger sus ocho años de intenso Pontificado: “Nuestra más profunda gratitud por el impagable servicio prestado a la Santa Iglesia en estos casi ocho años de intenso Pontificado. Estamos afectados y huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal”.

Asimismo, Rouco Varela recordaba los buenos momentos vividos con el Santo Padre en España. Su última visita fue en agosto de 2011, durante la JMJ de Madrid. Antes pasó por Valencia, Santiago o Barcelona. En España, aseguraba Rouco Varela, se sentía muy a gusto: “Se sentía bien, la conocía desde su etapa como arzobispo y seguía con mucho interés todo lo que sucedía en España”.

Benedicto XVI: "Estaré cerca de vosotros en la oración, pero escondido para el mundo"

En los días previos a su marcha, Benedicto XVI fue despidiéndose progresivamente de la Curia y de los fieles a través de las audiencias generales. Manifestaba que a través de la oración estaría siempre cercano a ellos, aunque su forma de vida a partir de ahora fuese la de una persona escondida.

“Estoy muy agradecido por vuestra oración que he sentido este miércoles casi físicamente. Aunque me retiro ahora, en la oración estoy siempre cercano a todos vosotros, y estoy seguro de que también vosotros estaréis cerca de mí, si bien para el mundo permaneceré escondido”, expresaba.

En su última Audiencia General, miles de peregrinos de todo el mundo se desplazaron hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano para despedirse del Sucesor de Pedro, muchos de ellos españoles. La emoción embargaba a los presentes.

“Ha sido increíble”; “Me quedo con que es un acontecimiento histórico difícil de poder verlo en la vida y hemos acudido aquí para demostrar nuestro cariño y afecto a Su Santidad”; “Yo me quedo con el recuerdo que ha hecho del 19 de abril de 2005, lo ha hecho dos veces, y cómo el Papa se ha fijado que el Señor le ha acompañado siempre”, decían algunos de los peregrinos presentes en San Pedro.

La primera acción de Francisco tras ser elegido Papa: rezar por Benedicto XVI

Ratzinger pedía a los fieles rezar por él y por el próximo Papa, una vez fuese elegido en el cónclave de los cardenales. Y así fue el 13 de marzo de 2013, cuando el Papa Francisco fue elegido Pontífice y ocupar la Cátedra de Pedro. Lo primero que hizo fue rezar por el ya Papa Emérito, para que el Señor le bendijera y la Virgen le protegiera.

Benedicto XVI tiene en la actualidad 94 años. Reside en el monasterio Mater Ecclesiae, en la ciudad del Vaticano. Apenas se deja ver. Sus limitaciones físicas son cada vez mayores, aunque su entorno asegura que mantiene su lucidez mental. Esa lucidez que le llevaron a ser elegido Papa y a convertirse en uno de los teólogos más destacados del último siglo.