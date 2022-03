'Un protestante en el periódico del Papa': el libro que recoge los últimos 6 años de pontificado de Francisco

Este lunes, 14 de marzo, se presenta en Roma el libro de Marcelo Figueroa, “Las diversidades reconciliadas. Un protestante en el periódico del Papa Francisco” (Libreria Editrice Vaticana). Un libro que recoge cronológicamente los artículos, aportes y entrevistas que el presbítero de la Iglesia Presbiteriana Argentina, amigo personal del Papa Francisco durante más de 20 años, ha publicado en el diario 'Osservatore Romano', del que se convirtió en “firma” en el año 2016.

Los artículos de Figueroa abordan varios temas: la búsqueda constante del camino ecuménico entre las Iglesias, el significado profético de las encíclicas 'Laudato sí' y 'Fratelli Tutti'...ECCLESIA ha podido hablar con el autor del libro a pocas horas de la presentación del libro en Roma. “El libro es el caso mío como presbítero de la Iglesia Evangélica Presbiteriana trabajando en el diario de la Santa Sede. Eso ya de por sí es algo histórico, inédito y un regalo de Dios para mí”, afirma Marcelo Figueroa.

A través de 100 artículos, el escritor intenta “hacer una pintura de los últimos 6 años del pontificado del Papa Francisco, desde el octubre de 2016 hasta el octubre de 2021. Intento dar un pincelado, desde mi lugar que me tocaba vivir, a la mirada ecuménica. Mi trabajo dentro del periódico y mi visión dentro la Iglesia es trabajar el aspecto ecuménico e interreligioso y todos sabemos que es una de las líneas más importantes y troncales del pontificado de Francisco”.

“Estos seis años – afirma Marcelo – implican también un peregrinaje personal, intentar comprender, codificar y profundizar los cambios, la evolución y las distintas miradas que el Papa ha tenido en el término del ecumenismo”.

Pero, ¿cómo surgió la idea del libro? Marcelo explica que para él fue un “acto de reflexión individual, la necesidad de poder entender y escribir lo que me había pasado, escribir semanalmente en el periódico del Vaticano después de haber trabajado en el diario interreligioso y ecuménico con Bergoglio en Buenos Aires”.

Además, el libro cuenta con el prólogo del Papa: “Vine en noviembre a verlo, a rezar juntos y le di una copia del trabajo que había hecho. Le dije que lo había escrito para mí, pero luego lo leyó, le gustó y tuvo la delicadeza de hacerme el prólogo”. Marceloa Figueroa nunca pensó que un Papa le iba a hacer el prólogo de un libro: “Para mí es una gracia de Dios muy especial. Pero también ser amigo de Francisco no es un término que me cualifica, no es un título, ni siquiera me da alguna autoridad como para hablar acerca de él ni, obviamente, en nombre de él. Es una amistad fraternal, cuidada, respetuosa, pero no es un atributo que me da derechos”.

¿Cómo ha evolucionado el tema del ecumenismo durante estos últimos años? Marcelo cree que el ecumenismo “está enraizado en la oración sacerdotal de Jesús, justamente en la Semana Santa. Jesús ora por la unidad de los cristianos en el Evangelio de Juan, de manera que tiene una proyección desde las entrañas de Jesucristo, no es un invento de Bergoglio ni un invento humano. Eso da una garantía que el ecumenismo está más vigente que nunca”.

El escritor argentino tiene claro que el ecumenismo está más actual que nunca: “El encuentro para los 500 años de la Reforma en el Consejo Mundial de las Iglesias, el encuentro del Papa con el Patriarca Kirill en La Habana, las dos encíclicas que comienzan con una cita al Patriarca Bartolomé y al Gran Imán, Ahmad Al-Tayeb, todo tiene un núcleo ecuménico”.

Por último, Marcelo cree que “el ecumenismo tiene una percepción cada vez más profunda, no en las formalidades o con los buenos gestos, sino justamente en el “ecumenismo de las entrañas” que une las entrañas del pueblo sencillo que, sin importar la confesión y la religión, está rezando junto por la paz. Esa es teología del pueblo que es teología pura de Bergoglio”.