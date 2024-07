El primer ministro de Ucrania agradece a Parolín la ayuda humanitaria enviada por la Santa Sede

Parolín continúa su visita oficial a Ucrania enviado por el Papa Francisco. Tras su visita a Odessa y al santuario de Nuestra Señora del Carmen de Berdychiv, el jefe de la diplomacia vaticana ha llegado a Kiev.

Glad to welcome the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin, to Kyiv. We discussed the establishment of a just peace for #Ukraine, food security, the return of prisoners of war and Ukrainian children. I thanked the Holy See for its participation in the First… pic.twitter.com/SXp4I4Lypj