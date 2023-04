El Partido Comunista golpea el acuerdo China-Vaticano tras nombrar unilateralmente al obispo de Shanghai

Duro golpe al acuerdo China-Vaticano, después de que Shen Bin haya tomado posesión como nuevo obispo de Shanghai tras haber sido nombrado por el Consejo de obispos chinos, un organismo subordinado al Partido Comunista y que no está reconocido por la Santa Sede, y que por tanto no ha dado el visto bueno al nombramiento.

Según ha informado 'AsiaNews', las fuentes vaticanas han asegurado que el nombramiento se ha producido de manera "unilateral", al no contar con la aprobación papal, lo que ha causado agitación en la comunidad católica de Shanghai.

El acuerdo alcanzado en 2018 y renovado en 2020 y 2022 entre el Vaticano y China establece que la elección de los nuevos obispos chinos debe ser compartida por la Santa Sede y las autoridades de Beijing. En noviembre, el Vaticano había denunciado la violación del acuerdo por parte de las autoridades chinas con el nombramiento de John Peng Weizhao como obispo auxiliar de la diócesis de Jiangxi. Ahora también está la cuestión de la diócesis de Haimen (Jiangsu), de la que Shen era el pastor, una ordenación que llegó con el reconocimiento papal en 2010.

Cabe recordar que el obispado de Shanghai ha estado vacante durante diez años, ya que el titular de la diócesis reconocido por el Vaticano, Ma Daqin está bajo arresto domiciliario en el seminario de Sheshan por haber renunciado a la Asociación Patriótica inmediatamente después de su ordenación episcopal. Aunque más tarde regresó al organismo dependiente del Partido Comunista, el gobierno no quiso reconocerlo como obispo de la diócesis.

El acuerdo entre China y el Vaticano no solo no ha logrado detener la persecución de los exponentes católicos, especialmente a los no oficiales (clandestinos), sino que ni siquiera parece dar garantías en el frente de la elección de los obispos. Según algunos analistas, el Vaticano quería que Giuseppe Xing Wenzhi estuviese al frente de la diócesis de Shanghai.