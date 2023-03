Conmovedor encuentro entre el Papa y las familias de los mineros fallecidos en Polonia: "Oración y cercanía"

El Papa Francisco ha tenido este viernes una audiencia muy conmovedora al recibir las familias de los mineros polacos que fallecieron en las minas de carbón el año pasado, los días 20 y 23 de abril de 2022. Un temblor en la mina de carbón de Zofiówka, en Jastrzebie-Zdrójel, en Silesia, en el sur de Polonia, provocó que se perdió el contacto con diez mineros.

Francisco ha agradecido en primer lugar la visita de las familias y ha confesado: “Frente a ustedes, no sé qué decir. El silencio es compasivo. Perder al marido, al papá en un accidente como este es doloroso. Y también el hecho de que algunos están enterrados allí, en las minas...no quiero decir palabras, sólo quiero decirles que estoy cerca, muy cerca, con la cercanía del corazón, y rezo con ustedes en esta situación tan difícil y triste”.

"No tengan miedo: esa rabia es una oración"

El Santo Padre ha recordado que en estos momentos “parece que Dios no nos escucha. Hay el silencio los muertos y el silencio de Dios. Y este silencio a veces nos hace enfadar. No tengan miedo: esa rabia es una oración. Es uno de los “¿por qué?” que continuamente repetimos en estas situaciones. Y la respuesta es: “En la oscuridad, el Señor está cerca de nosotros. No sabemos cómo, pero está cerca”.

Por último, Francisco ha querido rezar en silencio ante las familias y les ha saludado personalmente.



La dirección de la mina señaló ese día que en el momento del temblor se encontraban en la zona de peligro, a 900 metros de profundidad, 52 mineros, 42 de los cuales pudieron salir al exterior ilesos y por su propio pie.

Agregó que la búsqueda de los diez mineros atrapados era complicada debido al escape de una gran cantidad de metano, lo que suponía un peligro para los equipos de rescate.