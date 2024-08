El Papa pide buscar la verdad y evitar la violencia en Venezuela

El Papa Francisco ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela y ha llamado a todas las partes a buscar la verdad y comportarse con moderación y evitar la violencia, en un llamamiento durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.



"Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia", ha expresado el Papa.



Asimismo, ha instado "a solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte".



Francisco ha confiado además el país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, muy venerada en Venezuela, y la oración del beato José Gregorio Hernández que une a todos los venezolanos.



La oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.



Tras la publicación de los resultados se han producido manifestaciones de protesta que han causado 13 muertos y hay 1.200 detenidos.

Qué triste cuando los hermanos pelean por la herencia y no se hablan en años

El Papa Francisco ha afirmado que las "las cosas materiales no llenan la vida" y lamentó que a veces los hermanos pelean por la herencia que les han dejado sus padres y no se hablan durante años, durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.



"Las cosas materiales no llenan la vida: solo el amor lo puede hacer. Y para que eso suceda el camino a tomar es el de la caridad que no se guarda nada para sí, sino que lo comparte todo", ha dicho Francisco en su reflexión dominical.



Y agregó: "¿No sucede así también en nuestras familias? Pensemos en esos padres que luchan toda la vida para educar bien a sus hijos y dejarles algo para el futuro. ¡Qué hermoso cuando este mensaje se entiende y los hijos se muestran agradecidos y a su vez se vuelven solidarios entre ellos como hermanos!"



" Y qué triste, en cambio, cuando pelean por la herencia y tal vez no se hablan durante años. Y he visto tantos casos", agregó.



Para Francisco, el legado más valioso de los padres "no es el dinero sino el amor con el que entregan a los hijos todo lo que tienen, precisamente como hace Dios con nosotros, y así nos enseñan a amar".



Invitó a los fieles a reflexionar sobre la posesión de cosas materiales. "¿Soy esclavo, o las uso con libertad, como instrumentos para dar y recibir amor? ¿Sé decir “gracias” a Dios y a los hermanos por los dones recibidos y compartirlos con alegría?", preguntó Francisco