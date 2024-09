El Papa llama a los católicos a no desfallecer en la misión de construir una sociedad más justa y la paz: "Confiemos en Jesús"

El Papa Francisco ha recordado a los cristianos que tarea como discípulos de Jesús no es emprender “grandes proyectos”, sino adoptar dos actitudes: “escuchar la Palabra y vivir la Palabra” de Cristo. Un recordatorio que el Santo Padre ha hecho en la Misa multitudinaria que ha tenido lugar en un abarrotado estadio 'Gelora Bung Karno' de Yakarta.

En su homilía, Jorge Mario Bergoglio ha advertido de que la primera tarea de los fieles “no es la de vestir el hábito de una religiosidad exteriormente perfecta, ni de hacer cosas extraordinarias o dedicarse a grandes proyectos”, sino que la tarea principal es “ponerse a la escucha de la única Palabra que salva, la de Jesús”, ilustrando esta idea con el episodio del Evangelio cuando Jesús sube a la barca de Pedro para distanciarse un poco de la orilla y así poder predicar mejor a la gente.

"Dejemos transformar el corazón a imagen del de Cristo" Papa Francisco

“Nuestra vida de fe comienza cuando acogemos humildemente a Jesús en la barca de nuestra existencia, cuando le hacemos un espacio, cuando nos ponemos a la escucha de su Palabra y dejamos que esta nos interpele, nos agite y nos cambie”, ha manifestado el Papa en su alocución ante un estadio repleto.

Y es que como ha destacado el Sucesor de Pedro, en un mundo lleno de “vanidades, heridas y pérdidas”, el corazón del hombre siempre busca una verdad que sacie “su deseo de felicidad”, pero que no se encuentra únicamente con “las palabras humanas, con los criterios de este mundo o con sus juicios mundanos”, por lo que es necesario “un consuelo que no defrauda porque proviene del cielo y no de las cosas efímeras del mundo”.

El Papa Francisco pide a los católicos "no permanecer encerrados en nuestros fracasos"

Pero además de escuchar la Palabra de Jesús, el obispo de Roma hace también hincapié en la importancia de “vivir la Palabra” para que no quede en una “bonita idea abstracta o suscitar solo la emoción del momento”. Por contra, el Papa anima a los discípulos a “cambiar nuestra mirada, que nos dejemos transformar el corazón a imagen del de Cristo; nos llama a echar con valentía las redes del Evangelio en medio del mar del mundo, corriendo el riesgo de vivir el amor que Él nos ha enseñado y ha vivido primero”.

El Papa Francisco es consciente que las ocupaciones cotidianas y dificultades los fieles podemos sentir “el peso de tanto compromiso que no siempre da los frutos esperados o de nuestros errores que parecen frenar el camino” en nuestra misión por construir una sociedad más justa y avanzar en el camino de la paz y el diálogo. Para hacer frente a ello, el Pontífice argentino les insta a “no permanecer encerrados en nuestros fracasos y, en vez de permanecer con nuestra mirada fija en nuestras redes vacías, miremos a Jesús y confiemos en Él. Siempre podemos arriesgarnos a ir mar adentro y volver a echar las redes, aun cuando hayamos pasado a través de la noche del fracaso, a través del tiempo de la desilusión en el cual no hayamos sacado nada”, ha proclamado en la homilía.

El Papa, al pueblo indonesio: "Sean constructores de unidad y de paz"

Al final de su alocución, Francisco llama al pueblo indonesio a no cansarse “de soñar” y a seguir “construyendo una civilización de paz”. Atrévanse siempre a soñar en la fraternidad. Con la Palabra del Señor, los animo a sembrar amor, a recorrer confiados el camino del diálogo, a seguir manifestando vuestra bondad y amabilidad con la sonrisa típica que los caracteriza, para ser constructores de unidad y de paz. Y así difundirán el perfume de la esperanza en su entorno”, ha pedido.