El Papa Francisco, preocupado por la baja afluencia de personas que acuden a Misa: "Ir a buscarla"

El Papa Francisco ha puesto el foco en las pocas personas que acuden a Misa y asegura que es necesario ir a buscarlas. Así lo ha manifestado este lunes, 4 de noviembre, Jorge Mario Bergoglio durante la recepción a los participantes en el tercer encuentro de Iglesias Hospital de Campaña, promovido por la asociación española 'Mensajeros de la Paz' del Padre Ángel.

"A veces me da mucha pena cuando le preguntas a un cura: ¿Qué tal la parroquia? ¿Cómo anda? Bien, tenemos tantas Misas". Pero, ¿cuánta gente en total viene los domingos? Calculamos 1.000, 1.200". Ah, qué lindo. Y tu barrio, ¿cuánta gente tiene?" Y ahí titubea antes de decir: 200.000, 250.000. O sea, tenemos que ser conscientes que a la Iglesia viene poca gente. Tenemos que ir nosotros a buscarla", ha explicado el Pontífice argentino.

El Papa ha agregado que también hay que "ir a visitar, que es otra forma de acogida" y también acoger a pobres y migrantes. "Demos gracias que vienen los migrantes porque el nivel de edad de los locales es un poquito escandaloso. Creo que en Italia la media es de 46 años de edad. No tienen hijos. Ah, eso sí, todos tienen un perrito o un gato, pero no tienen hijos. Los migrantes vienen, y bueno, de alguna manera, son los hijos que no queremos tener. Piensen un poquito en esto", ha puntualizado.

El recuerdo del Papa Francisco a los cardenales fallecidos

Antes de la recepción a las Iglesias Hospital de Campaña, el obispo de Roma ha presidido en la basílica de San Pedro una Misa por los 123 obispos y cardenales fallecidos este año y aseguró que "amaron a la Iglesia, cada uno a su manera".

“Han sido pastores y modelos del rebaño del Señor, que ahora se sienten a su mesa, después de haber partido en la tierra el Pan de vida. Amaron a la Iglesia, cada uno a su manera; recemos para que gocen eternamente de la compañía de los santos. Esperamos, con firme esperanza, alegrarnos con ellos en el Paraíso", ha manifestado en su alocución con el que se concluyen los actos con motivo de la festividad de Todos los Santos y los Difuntos.

El Papa ha explicado que "hay una forma y una manera de recodar a las personas y las cosas. Se pueden recordar agravios, recordar asuntos inacabados, recordar amigos y adversarios" y que "el Señor custodia toda la historia: es su juez compasivo y rico en misericordia".