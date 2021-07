El Papa expresa su pésame por el fallecimiento del card. Vanhoye: "Predicó el Evangelio con generosidad"

El Santo Padre Francisco ha enviado un telegrama de condolenciacon motivo del fallecimiento, este 29 de julio, del “querido cardenal Albert Vanhoye”.

En la misiva, dirigida al padre Manuel Morujao s.i., Superior de la residencia de San Pedro Canisio, donde vivía el difundo cardenal, el Pontífice recuerda “con afecto y admiración a este hermano que sirvió al Señor y a la Iglesia con gran dedicación”, expresando al mismo tiempo su cercanía a la “comunidad de San Pedro Canisio, a toda la compañía de Jesús, así como a los familiares del difunto cardenal y a todos aquellos que lo conocieron y estimaron”.

"Pienso con gratitud en su intensa labor como ferviente religioso – escribe el Santo Padre -, hijo espiritual de San Ignacio, experto docente, respetable biblista, estimado rector del pontificio instituto bíblico, colaborador diligente y sabio de algunos dicasterios de la curia romana. También pienso en su amor por el ministerio de la predicación, que ejerció con generosidad, animado por el deseo apasionado de comunicar el Evangelio".

Finalmente, elevando su oración al Señor para que “acoja a este fiel servidor suyo en la Jerusalén celestial”, el Obispo de Roma imparte de corazón su bendición apostólica a quienes lloran su muerte, “con un pensamiento especial para quienes le asistieron y acompañaron amorosamente en sus últimos días”.

La vida

Ex rector del Instituto Bíblico y ex secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, Albert Vanhoye nació el 24 de julio de 1923 en Hazebrouck, en la diócesis de Lille, en el norte de Francia, no lejos de la frontera belga.

Ingresó en la Compañía de Jesús el 11 de septiembre de 1941, emitió sus primeros votos el 15 de noviembre de 1944 y fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1954 en Enghien (Bélgica). Se graduó en literatura en la Sorbona y en teología en la Universidad de Enghien, obteniendo posteriormente un doctorado en Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en 1961.

Cardenal por voluntad de Benedicto XVI

Especialista en la exégesis de la Carta a los hebreos, fue llamado a Roma en 1963 para enseñar hasta 1998. Rector de 1984 a 1990. Entre sus muchas funciones, fue miembro de la Pontificia Comisión Bíblica de 1984 a 2001 y su secretario de 1990 a 2001. También fue consultor del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de 1980 a 1996.

Es uno de los tres "eclesiásticos de más de 80 años" a los que Benedicto XVI - al final de la audiencia general del miércoles 22 de febrero de 2006 - anunció su intención de elevar a la dignidad de cardenal, "en consideración a los servicios prestados a la Iglesia con ejemplar fidelidad y admirable devoción". El Pontífice lo describió en aquella ocasión como un "gran exégeta". Vanhoye recibió la púrpura en el Consistorio del 24 de marzo de 2006.

El funeral será celebrado este sábado 31 de julio a las 11 horas por el cardenal Leonardo Sandri. El Colegio Cardenalicio se compone ahora de 220 cardenales, 123 electores y 97 no electores.