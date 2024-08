El Papa anima a todos los seminaristas a fomentar el hábito de la lectura: "Educa el corazón"

El Papa Francisco ha escrito una carta a los seminaristas titulada 'Carta sobre el papel de la literatura en la formación', y en ella hace una reflexión en la que destaca la "importancia de la lectura de novelas y poemas en el camino de maduración personal", añadiendo así que los libros abren nuevos espacios interiores, enriquecen, ayudan a afrontar la vida y comprender a los demás. Las obras literarias son una especie de "campo de entrenamiento para el discernimiento".

El Pontífice ha querido a través de la epístola "despertar el amor por la lectura" y "proponer un cambio radical de ritmo" en la preparación de los seminaristas, para que se dé más espacio a la lectura de obras literarias. Porque, tal y como apunta Francisco en la misiva, la literatura puede "educar el corazón y la mente del pastor" a "un ejercicio libre y humilde de la propia racionalidad" y al "reconocimiento fecundo del pluralismo de las lenguas humanas", puede ampliar la sensibilidad humana y conducir a "una gran apertura espiritual. Además, la tarea de los creyentes, y en particular de los sacerdotes, es "tocar" el corazón del hombre contemporáneo, para que se conmueva y se abra ante el anuncio del Señor Jesús", y en todo esto "la contribución que la literatura y la poesía que pueden ofrecer tienen un valor incomparable".

El Pontífice subraya los efectos beneficiosos de un buen libro que, "a menudo en el aburrimiento de las vacaciones, en el calor y la soledad de algunos barrios desiertos", puede ser "un oasis que nos aleja de otras opciones que no son buenos para nosotros", y que, en "momentos de cansancio, de ira, de desilusión, de fracaso, y cuando ni siquiera en la oración somos capaces de encontrar la quietud del alma", puede ayudar a atravesar momentos difíciles y a "tener un poco más de serenidad". Porque quizás "esa lectura nos abre nuevos espacios interiores" que nos ayudan a no cerrarnos "en esas pocas ideas obsesivas", que luego "nos atrapan de manera inexorable". La gente se dedicaba más a leer "ante la omnipresencia de los medios de comunicación, las redes sociales, los teléfonos móviles y otros dispositivos", observa el Papa, que destaca cómo en un producto audiovisual, aunque "más completo", "el margen y el tiempo para 'enriquecer’ la narración o interpretarla suelen reducirse", mientras que al leer un libro "el lector es mucho más activo". Una obra literaria es "un texto vivo y siempre fructífero". Sucede, en efecto, que "al leer, el lector se enriquece con lo que recibe del autor", y esto "le permite hacer florecer la riqueza de su propia persona".

Dedicar más tiempo a la literatura en los seminarios

Ha hecho hincapié en que "en algunos seminarios se supere la obsesión por las pantallas y se dedique tiempo a la literatura", a la lectura, a hablar de "libros, nuevos o viejos, que continúan decirnos muchas cosas", reconoce Francisco, pero en general "en el camino formativo de quien emprende el ministerio ordenado" no hay espacio adecuado para la literatura, considerada "una expresión menor de la cultura que no pertenecería al camino de preparación y por tanto a la experiencia pastoral concreta de los futuros sacerdotes". “Este enfoque no es bueno”, afirma el Papa, pues conduce a “una forma de grave empobrecimiento intelectual y espiritual de los futuros sacerdotes”, que así no tienen “un acceso privilegiado, precisamente a través de la literatura, al corazón de la cultura humana y más específicamente específico del corazón del ser humano”. Porque, en la práctica, la literatura tiene que ver "con lo que cada uno de nosotros quiere de la vida" y "entra en íntima relación con nuestra existencia concreta, con sus tensiones esenciales, con sus deseos y sus significados".