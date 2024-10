Este es el dinero que ganarán los cardenales de la Curia Romana tras la última decisión del Papa Francisco

El Papa Francisco ha anunciado una reducción salarial para los cardenales de la Curia romana como medida de contención del déficit de la Santa Sede. De esta manera, a partir del mes de noviembre el Vaticano se ahorrará el desembolso de bonos por secretaría y asignación de oficina que percibían los cardenales como parte de su sueldo mensual.

Ya en septiembre Jorge Mario Bergoglio pedía a los miembros del colegio cardenalicio que apoyasen las reformas de la Curia y los pasos para reducir el alto déficit de las finanzas vaticanas.

Bajo el pretexto de que los recursos económicos al servicio de la Iglesia "son limitados y deben gestionarse con rigor y seriedad para que no se desperdicien los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede", expresaba en una carta Francisco, quien demandaba a los cardenales de la Curia "un mayor esfuerzo por parte de todos para que el 'déficit cero' no sea solo un objetivo teórico, sino una meta realmente alcanzable".

El déficit operativo fue de 83 millones de euros, cinco más que el año anterior y puede aumentar en los próximos años, ya que las donaciones de los fieles a medio plazo están disminuyendo, según el balance de las cuentas de 2023.

Los ingresos que percibe cada año el Vaticano

Además del patrimonio inmobiliario y los Museos Vaticanos, los únicos ingresos de la Santa Sede -que no tiene impuestos ni política monetaria – son las donaciones: las que envían cada año a Roma las Iglesias más ricas (Estados Unidos, Italia, Alemania, España y Corea del Sur) y las que ofrecen al papa los fieles de todo el mundo a través del llamado Óbolo de San Pedro.

En 2023, la entrada en las arcas del Óbolo de san Pedro ascendió a 48,4 millones de euros (43,5 en 2022) pero, junto con las reservas, noventa millones se destinaron para los gastos de la Curia, los órganos que componen el Gobierno de la Iglesia católica.

El Vaticano estrena nuevo portal web

Los cardenales a les afecta la bajada de sueldo y cuánto dinero ganarán desde noviembre

El ajuste salarial afectará a unos treinta cardenales con alto cargo en el Vaticano y supone un recorte que equivale a algo menos del 10% de su sueldo, pero no afectará a los cardenales que no trabajan para el Vaticano y que son obispos en diócesis de cualquier lugar del mundo, pues no reciben ningún sueldo de la Santa Sede.

Es la tercera vez que Francisco pide a sus cardenales recortarse el sueldo. La primera fue en 2021 durante la pandemia, cuando anunció una reducción del 10%; en aquella ocasión solicitó un 8% a los altos cargos no cardenales, y un 3% a los empleados sacerdotes o religiosos.

El segundo recorte fue en marzo de 2023, cuando el Vaticano dejó de cubrir al menos en parte el coste del alquiler de la residencia de sus altos cargos.

El sueldo de los altos cargos del Vaticano ronda los 5.500 euros. Lo que se les recorta es un extra de 500 euros que se les asigna desde inicios del siglo XXI para cubrir gastos de secretaría y de oficina. El motivo de este añadido es que son gastos ligados al ejercicio de la tarea que el Papa les encomienda.